Ingobernalidad en Puno: cuál es la situación luego de que se rechazara suspender a Aduviri

Siete proyectos de obras se encuentran paralizados en la región Puno porque el presupuesto para ellos aún no han sido asignados. La transferencia de estos recursos económicos solo puede darse con la firma del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión efectiva como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante el denominado 'aimarazo', en el 2011.

La situación de ingobernabilidad en que se encuentra la región Puno fue calificada como una situación grave por el vicegobernador regional, Agustín Luque Chayña, quien dijo a El Comercio que está impedido de firmar cualquier tipo de documento por no haberse aprobado la suspensión de Aduviri Calisaya.

El lunes, el Consejo Regional de Puno no alcanzó los votos necesarios para suspender de sus funciones a Walter Aduviri. Durante la votación, seis consejeros oficialistas optaron por abandonar la sesión. Al final, los votos contabilizados no alcanzaron el 50% más uno que establece la norma legal para ese tipo de casos.

"Solamente puedo despachar administrativamente, hay varias resoluciones ejecutivas que no puedo firmar. Incluso, por ese hecho, tenemos una partida de S/23 millones que debería transferirnos el MEF, que podría perderse de forma definitiva porque no estoy autorizado para eso y el plazo vence hoy (martes 10), todo por la intransigencia del Consejo Regional", dijo Luque Chayña a este Diario.

El funcionario dijo tras la decisión del Consejo Regional, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la instancia que resuelva, de oficio, el problema de ingobernabilidad en Puno.

De los 18 consejeros regionales, nueve votaron por la suspensión, tres prefirieron abstenerse y seis de ellos fueron declarados como ausentes, pese a que momentos antes participaron durante el debate. (Foto: Carlos Fernández) e

Luego que no se lograra la suspensión de Aduviri Calisaya, el consejero regional oficialista Germán Alejo Apaza presentó la misma tarde del lunes un recurso de reconsideración al pedido de licencia en el cargo, por 30 días, de Aduviri.

De acuerdo con el reglamento interno, ese pedido debe ser agendado en la sesión ordinaria de este jueves para determinar si es admitido o no dicho recurso en la sesión del pleno.

Alejo Apaza admitió que al presentar la reconsideración de licencia buscan alargar el tiempo para que Walter Aduviri retorne al cargo en caso que el recurso de impugnación a la sentencia del Poder Judicial, presentada por su defensa legal, pueda prosperar y dejarlo en libertad para un nuevo proceso.

La licencia previa que solicitó por 15 días, luego de que el poder Judicial dictara prisión preventiva por ese mismo lapso de tiempo, concluyó hace dos semanas y no prosperó otro pedido de ampliación.



Walter Aduviri fue condenado a seis años de prisión efectiva como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública. Fue capturado el 25 de agosto en Lima. (Foto: GEC) El Comercio

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 2786) establece un conjunto de procedimientos para regular la estabilidad del cargo de una autoridad. Jorge Jáuregui, docente de legislación electoral, refirió que en el caso de Aduviri, aún no procedería el pedido de vacancia debido a que no hay una sentencia firme. "En tanto no existe una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad, procede la suspensión. La causal es que la autoridad haya sido materia de una sentencia judicial condenatoria

emitida en segunda instancia por delito doloso", dijo a El Comercio.

La ley establece que son causales de vacancia:

►Fallecimiento

►Incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el organismo competente y declarada por el Consejo Regional.

►Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad.

►Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un máximo de ciento ochenta (180) días en la región o, por un término igual al máximo permitido por Ley para hacer uso de licencia.

► Inasistencia injustificada al Concejo Regional, a tres (3) sesiones

consecutivas o cuatro (4) alternadas durante un (1) año. Esta causal es

aplicable únicamente a los consejeros regionales. Párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29053, publicada el 26-06-2007.

"Un mecanismo es la vacancia y el otro la suspensión. En ambos, la primera instancia es el Consejo Regional correspondiente. Queda la posibilidad que lo resuelto en el Consejo Regional sea materia de un procedimiento de impugnación presentado por cualquier ciudadano y elevado al JNE para que ahí se resuelva. Solo si hay una sentencia firme, corresponde que cualquier ciudadano pueda pedir su vacancia", explicó el abogado.

Dijo que el camino más inmediato para que se recupere la dirección en el Gobierno Regional de Puno sería que los ciudadanos impugnen el procedimiento de suspensión, que podría ser presentado dentro de 10 días hábiles al Consejo Regional. Luego, esta apelación es elevada al JNE en un plazo máximo de 5 días hábiles. Si bien no se establece un plazo para que se emita una decisión, "el JNE tiene que priorizarlo por ser de interés público. El JNE recibe los pedidos y agenda una audiencia de vista de causa, y ahí los abogados pueden ir a informar. Luego de eso, se resuelve. Esto puede tardar de una a dos semanas. La decisión del JNE es la final", agregó Jáuregui.

Según el abogado consultado, "este sería el procedimiento más inmediato para el traspase de la representación legal del Gobierno Regional. No puede quedar acéfalo".

"Me parece que sí corresponde la suspensión porque en tanto él esté privado de su libertad no puede ejercer la función de gobernador. No corresponde licencia, sino suspensión", añadió Jáuregui.

