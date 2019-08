Representante de Unicef: “La educación sexual es una educación para la libertad”

La representante de Unicef, María Cristina Perceval, analizó la situación de la niñez en el Perú y la región y pidió a los estados luchar por la igualdad de derechos.

— En el Perú hay más de 10 mil presos por abuso sexual de menores. ¿Qué refleja esa situación del país?



Indudablemente es un tema de absoluta prioridad el trabajar para una contundente erradicación de todas las formas de violencia. En América Latina y el Caribe, solo el año pasado, 1’100.000 niñas sufrieron violencia sexual. Creo en los esfuerzos que está haciendo el Perú, su sociedad, los espacios de pensamiento como las universidades, el Gobierno y el Congreso para disminuir estas cifras.



— ¿Cree que es necesario crear un ministerio que vea la protección de los menores?



Cada Estado que decida la forma que quiera, lo que importan son las políticas públicas con coherencia, coordinación y financiamiento. Coherencia con la Convención de los Derechos del Niño, y otras normas como la convención para la eliminación de discriminación contra la mujer. Se necesitan políticas públicas y una cultura social respetuosa de los derechos de todos y todas.



— ¿Por qué es necesario el enfoque de género en la educación de los niños y niñas?



Somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, ¿cómo no se va a educar en eso?, ¿quién estaría en contra? Si nos supieran iguales, dignas y libres, en América Latina y el Caribe no estaríamos diciendo que un millón de niñas son víctimas de violencia sexual. Todas tenemos derecho a vivir libres de violencia.



— ¿Cómo enfrentamos el embarazo adolescente?



América Latina y el Caribe es la región en donde no solo no han disminuido los embarazos adolescentes, sino que vemos un incremento. Es la segunda tasa más alta a nivel mundial. La educación sexual es una educación para la responsabilidad y la libertad, es como la canción que dice: “abrir la puerta para ir a jugar”; esa es la responsabilidad de un niño, y no que me cierren las puertas para ser mamá.



— El 43,5% de niños menores de 5 años tiene anemia en el Perú. Pese a los intentos, aún no se puede reducir esa cifra.



Cuesta erradicar la desnutrición crónica y reducir la anemia, pero el Perú es reconocido por los avances realizados. Se ha bajado un montón, pero ahora estamos con un problema grave que es la malnutrición. Si hay algo que desde Unicef pedimos es que nuestro mensaje no es poner a unos en contra de otros, está inspirado por el cuidarnos. Y esto significa cuidarnos como personas, cuidar a los niños también en la alimentación.



— ¿De qué manera se debe afrontar la migración de menores venezolanos?



Hay alrededor de 7 millones de menores migrantes en la región. Sus rostros nos hablan de violencia, de discriminación, de falta de oportunidades educativas, laborales, de acceso a la salud. Unicef está trabajando con unos 400 mil niños venezolanos.

