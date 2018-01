Tras el allanamiento, y al cierre de esta edición, solo tres de las trece constructoras involucradas en la pesquisa referida al llamado 'club de la construcción' se manifestaron sobre la información recopilada por el Ministerio Público.

—Graña y Montero—

“La compañía no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o ex ejecutivo haya participado del supuesto ‘club de la construcción’. Y, si fuera lo contrario, el grupo no dudará en tomar las acciones correspondientes”.

—Constructora Málaga—

“En todos sus proyectos Constructora Málaga ha concursado en igualdad de condiciones con otros competidores y en ningún caso ha recurrido a maniobras, prebendas o recomendaciones para obtener la buena pro”.

—ICCGSA—

“La compañía ni sus representantes han tenido ni tienen conocimiento de que haya existido el mencionado ‘club’ para beneficiarse vía acuerdos ilegales de contratos de obras, y reitera su compromiso de colaborar con las investigaciones que se vienen desarrollando”.



—Otras empresas—

* Cosapi, Obrainsa y San Martín se limitaron a publicar hechos de importancia en los cuales informaban que dieron las facilidades a la fiscalía durante los allanamientos. El Comercio se contactó con representantes de dichas empresas y Mota-Engil, entre otras, pero las compañías prefirieron no manifestarse por ahora.

—Las investigadas—

Esta relación corresponde a las 18 personas investigadas por la fiscalía por el caso del ‘club de la construcción’. Dos son los supuestos operadores del ‘club’, otros dos sus ex socios. Catorce son representantes legales de empresas constructoras cuyos inmuebles fueron allanados según la solicitud del fiscal Marcial Páucar.

