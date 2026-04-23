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Corrupción

“El mayor aliado de la corrupción es la exagerada tramitología que se ha creado en los últimos años”.

    Alfredo Thorne
    Por

    Exministro de Economía y Finanzas

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    "Desde finales del 2018 se hicieron cambios en nuestra legislación que podríamos decir que facilitaban la corrupción". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Desde finales del 2018 se hicieron cambios en nuestra legislación que podríamos decir que facilitaban la corrupción". Ilustración: Giovanni Tazza

    El poeta Dante Alighieri, en su libro “La Divina Comedia,” reservó uno de los últimos círculos y fosas de su infierno para los corruptos, el mayor castigo. En nuestro país, al igual que en la Florencia de 1300, la corrupción y la violencia proliferan. Más de diez años después de que empezara el escándalo de Odebrecht, aún no podemos librarnos de ellas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.