En la sede del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hay ambiente electoral. Si bien el 1 de marzo concluirá la gestión de su actual presidente, Guido Aguila, en el organismo ya se viene discutiendo cuál de los otros seis consejeros cuenta con los votos necesarios para reemplazarlo.

Según contó Aguila a El Comercio, hoy comunicará de manera oficial al pleno del CNM la convocatoria de las elecciones. Incluso es posible que este jueves se elija al sucesor de Aguila para el período 2018-2019. Si esto no sucede, sería el lunes 19, día en que el pleno se reunirá de nuevo.

Para ser elegido nuevo presidente del CNM se requiere del voto de la mitad más uno de sus miembros, según su ley orgánica. Fuentes de este Diario señalan que Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, representantes de los colegios profesionales y de las universidades públicas, respectivamente, son los que tienen más opciones.

No es la primera vez que los nombres de Gutiérrez, ex decano del Colegio de Administradores del Perú, y de Velásquez, ex presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), suenan como candidatos.

En febrero del año pasado, ambos fueron voceados para sustituir a Aguila, a quien la norma interna del CNM le prohíbe postular por tercera vez.

En ese entonces, Velásquez y Gutiérrez fueron propuestos como candidatos. El segundo, sin embargo, declinó su candidatura y propuso a Aguila, quien aceptó y fue reelegido presidente.

Para el ex defensor del Pueblo Walter Albán, la elección del nuevo titular del CNM es intrascendente, pues los problemas que tiene la institución, que nombra y ratifica a los jueces y fiscales del país, son más de fondo. “Hoy ese organismo no es una instancia confiable”, comentó a este Diario.

Pese a ello, remarcó que, en el caso de que se elija a uno de los voceados, deben tenerse en cuenta los vínculos que Gutiérrez tendría con el fujimorismo, sobre todo con el congresista Héctor Becerril, y las denuncias contra Velásquez tras su paso por la ANR y su abierta oposición a la nueva Ley Universitaria.

—Reforma dormida—

Aguila consideró “frustrante” acabar su período como presidente sin haber conseguido que el Congreso haya realizado reformas al CNM.

Según el consejero, existe la intención de que se hagan los cambios, pero los congresistas “han priorizado los temas políticos antes que la reforma, que es más técnica”.

Recordó que desde setiembre del 2016 está en el Legislativo su proyecto de ley que propone un cambio en la forma de elección de los consejeros. Este Diario constató que a la fecha hay ocho proyectos de ley que proponen distintas modificaciones al CNM. Estos se encuentran en la Comisión de Constitución del Congreso.

Una de las iniciativas fue presentada por el Ejecutivo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski la anunció en su último mensaje del 28 de julio. Las otras propuestas son de Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Apra, Nuevo Perú y Peruanos por el Kambio.

Según Albán, una explicación sobre la demora en la reforma del CNM es el desconocimiento que hay sobre el organismo, pero también los intereses políticos para que las cosas no cambien.

