El ex primer ministro Fernando Zavala se presentó este lunes en la Comisión Lava Jato del Congreso para responder consultas respecto a, entre otros temas, sus funciones mientras fue viceministro de Economía y titular del sector durante el gobierno de Alejandro Toledo.

En el interrogatorio participaron solo la presidenta de la comisión, la legisladora fujimorista Rosa Bartra, su colega Karina Beteta y, por unos minutos, el parlamentario aprista Mauricio Mulder. Como se recuerda, Zavala fue viceministro de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) mientras este se desempeñó como ministro de Economía en la gestión de Toledo, entre febrero del 2004 y agosto del 2005.

Consultado por Bartra por si vio algún interés personal de Kuczynsk, mientras este fue titular de Economía en el gobierno de Toledo, en cuanto a la gestión de proyectos como la carretera Interoceánica o el proyecto Trasvase Olmos, respondió: “No, no vi ningún interés. Ni nunca me comunicó ningún interés sobre ningún proyecto en particular”.

En otro momento, Zavala fue consultado también por Westfield Capital, empresa unipersonal de PPK. Según aseveró, no conoció de dicha compañía mientras ocupó el cargo de viceministro o titular de Economía en el gobierno de Toledo.

“La verdad que conocí del nombre Westfield Capital mucho después. Es decir, hace muy poco cuando se discute públicamente, me parece hace un año, estos temas”, aseveró.

En ese sentido, señaló que durante el gobierno de Toledo desconocía que PPK era titular de Westfield Capital.

Asimismo, dijo no conocer a Gerardo Sepúlveda, quien fundó la empresa First Capital. “No he tenido ninguna relación comercial ni en alguna empresa con el señor Sepúlveda”, señaló.



“Por mi función de viceministro de Economía, no recuerdo haberme reunido con él. No me acuerdo que Kuczynski haya mencionado al señor Sepúlveda”, dijo también en otro momento.



“En ningún momento, el presidente Kuczynski me mencionó a alguna de estas empresas. Ni yo vi que en ningún caso ejerciera la representatividad de estas empresas mientras era funcionario”, señaló Fernando Zavala más adelante.