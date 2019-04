Congreso inicia debate sobre proyecto de reforma política presentado por Ejecutivo

El paquete de propuestas de reforma política presentado por el Ejecutivo al Congreso empezó a ser debatido este martes en la Comisión de Constitución del Congreso, en la que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos y Fernando Tuesta, ex presidente de la Comisión de Alto Nivel, sustentaron la propuesta.

Zeballos explicó que en el proyecto se plantea que el número de congresistas no esté fijado en la Constitución sino que se regule en la ley orgánica de elecciones y que haya un parlamentario por cada 150 mil electores. Así, dijo, que en el 2021 debería haber 160 congresistas pues se calcula que habrá 24 millones de electores.

►PPK: ¿Por qué un tribunal decidió que continúe detenido preliminarmente?

►Pedro Chávarry: falta de quórum frustra declaración de fiscal en Congreso



Tuesta, por su parte, manifestó que la actual legislación permite la sobrevivencia de partidos que no tienen representación. Recordó que de 24 partidos inscritos solo seis tienen representación en el Congreso. Por ello, expresó que se plantea que un partido solo puede mantener su vigencia si ha obtenido como mínimo el 5% de los votos válidos en las elecciones al Congreso.

Vicente Zeballos remarcó que lo más conveniente es que la elección de los congresistas se realice el quinto domingo después de haberse realizado las elecciones presidenciales. Y que en esa fecha también se efectúe la segunda vuelta.

Tuesta sostuvo que con esa iniciativa se busca "limpiar la campaña en la primera vuelta y concentrar la atención ciudadana en los mensajes y propuestas presidenciales” .

El titular del ministerio de Justicia también fundamentó la propuesta para que haya paridad y alternancia en las listas de las agrupaciones políticas que postulan al Congreso. Dijo que cada lista debe estar integrada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Algunos miembros de la comisión, como Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), cuestionaron algunas de las propuestas del Ejecutivo como la eliminación del voto preferencial y la inclusión en las elecciones del 2021 de dos congresistas como representantes de los peruanos en el exterior.

Richard Acuña (APP) indicó que está de acuerdo con la alternancia de hombres y mujeres en las listas de candidatos al Parlamento, pero dijo que eso debería ir acompañado obligatoriamente del voto preferencial.

Otros congresistas como Alejandra Aramayo y Héctor Becerril de Fuerza Popular pidieron explicaciones sobre las razones por las que en el paquete presentado por el Ejecutivo no se incluyó el tema de la bicameralidad que había sido propuesto por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que encabezó Tuesta.

Vicente Zeballos reconoció estar de acuerdo con la bicameralidad pero explicó que como el Ejecutivo impulsó una postura en contra de ella durante el referéndum se tenía que guardar coherencia y respetar la voluntad de la mayoría, por ello dijo que no se presentó esa propuesta.

Gino Costa anunció que la Bancada Liberal está recogiendo la propuesta sobre la bicameralidad formulada por la Comisión de Alto Nivel para que pueda ser debatida en el Congreso.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, acotó que el debate estaba abierto y comprometió a Zeballos y Tuesta para volver a presentarse ante ese grupo de trabajo para seguir evaluando el proyecto de reforma política.

La legisladora de Fuerza Popular reiteró que la sesión de este martes demuestra que se está trabajando en el proyecto de reforma política y rechazó las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por cuestionar que ella no haya asistido al pleno del Congreso donde se estaba aprobando los proyectos de reforma de justicia.

"El señor Salaverry está desinformando y miente cuando dice que no pongo en debate la propuesta de reforma política. Estamos sesionando aquí y presentamos licencia para no estar en el pleno", dijo Bartra. Agregó que el ex miembro de la bancada fujimorista "está aprovechando la presidencia del Legislativo como plataforma política".