El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, señaló que ninguna institución del Estado puede negarse a brindar información que le solicite un integrante de ese grupo, el único que se mantiene en funciones tras la disolución del Congreso.

Olaechea se pronunció en referencia a un reclamo de Milagros Salazar (Fuerza Popular), quien aseguró que no están atendiendo sus pedidos de información.

“Estoy tremendamente preocupado, porque aún bajo la tesis que somos miembros de la Comisión Permanente habría derecho, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución, a preguntar. […] No puede denegarse la información. Me parece mal que la denieguen. No puede haber temor a la fiscalización”, dijo.

El artículo al que hizo referencia señala que “cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros del Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios”.

En esa línea, Olaechea aseguró que “cualquier representante al Congreso” incluye a los integrantes de la Comisión Permanente.

“Acá se hace referencia a cualquier miembro del Congreso, no especifica su calidad. Cualquier miembro del Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado, al Contralor […] La parte interesante son las dos primeras palabras [del artículo 96]: ‘cualquier representante’ […] Cualquiera es un pronombre indeterminado”, señaló.

El oficialista Clemente Flores, integrante de la Comisión Permanente, también aseguró que los integrantes de ese grupo deben recibir la información que soliciten.

“Todo funcionario está en la obligación de dar información a los congresistas y a cualquier ciudadano. Puede haber una confusión, que un funcionario haya mencionado que hay un decreto de la disolución del Congreso, y que en función de eso que no se puede dar información. Exhorto a cualquier funcionario a darla”, dijo.

-El origen del reclamo-

En la sesión de la Comisión Permanente, Milagros Salazar mostró un oficio del Seguro Social de Salud (EsSalud), que le responde por un pedido de información que solicitó.

En el oficio, se le asegura que mediante una carta expedida por la Gerencia General de EsSalud se ha dispuesto el archivo de los pedidos de información que realizaron los integrantes del Congreso disuelto.

Milagros Salazar mostró este oficio de EsSalud durante la sesión de la Comisión Permanente.

“Estoy demostrando con documentos. Aquí dicen que somos excongresistas y piden que se archiven todos los pedidos que hagamos”, dijo.