El Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial fijó para el próximo 4 de octubre a las 3:30 de la tarde la lectura de sentencia contra el ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien enfrenta un juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel, indicaron que Daniel Urresti deberá acudir a la última diligencia de este juicio.

Durante el juicio oral, el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional a cargo de Luis Landa Burgos solicitó 25 años de prisión contra el actual candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, así como el pago de una reparación civil de S/500 mil.

Según Landa, existen pruebas suficientes y declaraciones de testigos que acreditan que Urresti estuvo presente, junto con otros militares, cuando el periodista fue asesinado en Ayacucho en 1988.

El periodista Hugo Bustíos fue asesinado por miembros de la Base Militar de Castropampa (Ayacucho), mientras realizaba su trabajo. Daniel Urresti se encontraba al mando de dicha instalación. En ese entonces se le conocía como el ‘capitán Arturo’.

#Ahora Colegiado B de la Sala Penal Nacional escucha alegatos finales de la defensa de Daniel Urresti en el juicio por el asesinato del periodista Hugo #Bustíos, ocurrido en Ayacucho en 1988. pic.twitter.com/tifu7EUbJf — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 24 de septiembre de 2018

Durante la audiencia de hoy, la defensa legal de Urresti realizó sus alegatos finales indicando que las declaraciones de los testigos presentados por la fiscalía no guardaban coherencia con las imputaciones fiscales y que no existen elementos de prueba contra el ex ministro.

“La defensa solicita que se le absuelva a Daniel Urresti Elera por la muerte de Hubo Bustíos y por tentativa de homicidio Eduardo Rojas Arce formulada por el señor fiscal”, señaló la defensa de Urresti.

Urresti, podrá ejercer su defensa personal el jueves 27 de setiembre a las 5:30 de la tarde.

El juicio se inició en julio del 2015 y se han efectuado más de 130 audiencias.

Urresti Elera viene participando como candidato a la alcaldía de Lima para las justas municipales y regionales del próximo 7 de octubre.