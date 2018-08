Datum: ¿Quiénes lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima?

Los candidatos Renzo Reggiardo (17.0%), Humberto Lay (7.8%), Enrique Cornejo (7.0%), Daniel Urresti (5.8%) y Ricardo Belmont (5.8%) son quienes lideran este mes en la intención de voto para la Alcaldía de Lima, según la reciente encuesta de Datum publicada en Perú21.

Sobre tres de ellos, sin embargo, el sondeo también muestra un breve descenso en comparación con julio, en donde Reggiardo (Perú Patria Segura) obtuvo 18.2%, Cornejo (Democracia Directa) consiguió 7.5% y Urresti (Podemos Perú) un 6.2%.

Distinta situación se da en el caso de Humberto Lay (Restauración Nacional) y Ricardo Belmont (Perú Libertario), quienes ese mes solo un 7.5% y 4.7%, respectivamente, le dio su respaldo.

De acuerdo con Datum, en agosto, los candidatos que continúan en la lista son Esther Capuñay (Unión por el Perú), con 4,3%; y Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), con 3.5%.

Cabe señalar que este último candidato, hijo del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en julio alcanzó 7.2% de intención de voto entre los encuestados.

Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano, alcanzó este mes un 2.5% de respaldo, al igual que Juan Carlos Zurek, de Somos Perú.

Los siguen Jorge Muñoz (Acción Popular) y Manuel Velarde (Siempre Unidos), con 2.3%; Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú), con 1.0%; Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), con 0.8%; y Diethell Columbus (Fuerza Popular), con 0.5%.

La encuestadora Datum también revela que la mayoría de consultados aún no define la intención de su voto. Un 21.5% contestó que no sabe o no opina, mientras que un 9.3% indicó que votará nulo o viciado.

─Ficha técnica─

Encuestadora: Datum Internacional S.A. / Tamaño de muestra: 1,200 encuestas efectivas. / Margen de error: +/- 2.8% / Nivel de confianza: 95% / Fecha de realización: del 3 al 7 de agosto.