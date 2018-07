Duberlí Rodríguez: “Renunciar es aceptar que hice algo ilícito”

Duberlí Rodríguez nos recibió antes de que se hiciera público un audio en el cual su ahora ex asesor Luis Díaz tomó su nombre para que el cuestionado juez Walter Ríos asistiera a una reunión en la que el titular del PJ iba a estar.

—¿Cómo explica una crisis del sistema de justicia a menos de dos décadas de la de los años 90?

Admito que bajamos la guardia en la lucha contra la corrupción. No hemos sido capaces de estructurar mecanismos para detectar indicios de corrupción. Ahora estamos pagando las consecuencias de una manera bastante cara.

—¿Se bajó la guardia intencionalmente?

No creo. En todo caso son negligencias, porque a veces no solamente se peca por acción, sino por omisión. Tenemos que poner ejes en la lucha contra la corrupción. Estos pasan por la prevención, pero fundamentalmente detectar factores de riesgo. Por ejemplo, la corte del Callao está en una zona donde la delincuencia está muy enraizada.

—¿Cree que la corte del Callao debió intervenirse antes?

Es que si nosotros hubiéramos tenido la información que tenemos ahora, obviamente se hubiera intervenido. Lamentablemente, no llegamos a tener información que comprometiera el normal funcionamiento de la corte del Callao.

—El juez Walter Ríos anunció ayer su renuncia a la corte del Callao. ¿Por qué hasta el momento el juez supremo César Hinostroza Pariachi, protagonista de los audios, no hace lo mismo?

Es una decisión personal, pero hoy día [ayer] hemos acordado exigirle la renuncia al señor César Hinostroza como juez supremo titular. Dependerá de él si toma esta actitud o no. Y, por lo demás, hemos acordado requerir al CNM que tome medidas cautelares.

—¿Qué cambió para que esa idea surgiera hoy [ayer] y no antes?

Esperábamos una respuesta más rápida del Congreso o del CNM, porque es lo que corresponde procesalmente. Al no verla, tomamos la decisión. Es un acuerdo de carácter formal porque el juez puede aceptarlo como no aceptarlo.

—Bueno, en comunicación con El Comercio, en tono burlesco, el propio Hinostroza dijo que “por este mes” no saldrá del país.

Habrá sido una respuesta un poco fuera de contexto, porque los jueces del Perú y los ciudadanos tenemos que respetar la ley. Si ya hay una resolución judicial de impedimento de salida, se tiene que supeditar a ella.

—¿Cuál fue el criterio adoptado para otorgarle vacaciones al magistrado?

Podría parecer desacertado, pero tenemos que atenernos a las disposiciones que rigen. Si tiene posibilidad de hacer uso de vacaciones, lo puede hacer. Él formalmente sigue siendo juez de la Corte Suprema y yo, por más que tuviera la intención de sacarlo, no puedo.

—Más allá de las competencias, ¿cómo vería usted, como ciudadano, esta reubicación de Hinostroza en otra sala?

Desde fuera, poniéndome en el rol de ciudadano, me sentiría frustrado por no ver una respuesta contundente del sistema de justicia. Pero si estamos dentro del aparato del Estado, tenemos que atenernos a las normas.

—¿Las designaciones y ratificaciones de jueces a través de ese proceso viciado deberían quedar sin efecto?

Pienso que sí. Nosotros no podemos hacer nada al respecto porque no nombramos.

—¿Al menos han tratado de identificar quiénes son?

No lo hemos hecho porque no nos corresponde. Imagino que el CNM habrá identificado a los beneficiados y estará tomando medidas.

—Señaló que es normal recibir entradas de diversas instituciones como la FPF.

Sí. La Corte Suprema recibe invitaciones para asistir a diferentes espectáculos. El primer invitado es el presidente de la República. ¿Acaso le van a cobrar? Al Congreso también le mandan invitaciones. Muchos dicen que quien las está enviando es [Edwin] Oviedo. No es así. Las envía la FPF presidida por él. ¿Eso ya le da un carácter delictual a esos obsequios? En absoluto. Me parece un poco exagerado.

—Ni el presidente ni el Congreso deciden si el presidente de la FPF es declarado culpable o inocente por un presunto asesinato.

Claro, pero el hecho de que recibamos una entrada de cortesía institucionalmente no va a comprometer la independencia de un juez. Imagínese que yo, por una entrada de un partido, me vaya a comprometer a resolver en tal o cual sentido.

—Sin embargo, ello no elimina el conflicto ético.

En lo formal, podría parecer una suerte de conflicto.

—¿A usted no le parece un conflicto?

Bueno, viendo las cosas ahora, tendría que ser una suerte de práctica que en adelante el PJ no admita ninguna tarjeta de cortesía de ninguna institución. Lo digo con absoluta franqueza, eso no volverá a ocurrir para que no haya ninguna especulación.

—¿Cuál es su opinión de la comisión formada por el presidente de la República?

Tengo una opinión positiva. Espero que ellos hagan su trabajo. Nosotros hemos instalado la comisión encargada de elaborar un planteamiento estratégico para la mejora del Poder Judicial.

—¿El Poder Judicial debería inhibirse en el diseño de la reforma del sistema?

Aceptar que toda reforma viene de afuera huele a intervencionismo. Varias veces dijeron que el PJ no se puede reformar y que tiene que hacerse desde afuera. Eso es peligroso. Quienes estamos dentro y conocemos más la realidad somos quienes más podemos aportar, sin negar que quienes están afuera puedan hacer lo suyo.

—¿Por qué creer que pueden reformarse si no pudieron evitar lo descubierto por los audios?

Es que hubo una suerte de negligencia o se bajó la guardia. Eso lo estoy aceptando. Pero de ahí a decir que somos una suerte de soldados rasos y que venga un general a ponernos el orden, tampoco es así.

—Salvador Heresi renunció antes de que se diera a conocer el último audio en el cual se lo menciona a usted. ¿Pasa por su cabeza renunciar?

Mi imagen de alguna manera queda mancillada por esta conversación. Pero de esta no se deduce ninguna actividad ilícita de mi parte. No puedo hacerme responsable de lo que habló una persona que era cercana a mí. Renunciar es aceptar que hice algo ilícito y no lo hice.

