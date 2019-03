Esposa de Héctor Becerril fue ratificada en el CNM

La esposa del congresista fujimorista Héctor Becerril, Matilde Morales Llempén, fue ratificada en enero de este año como miembro del equipo de abogados de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según documentación oficial a la que accedió El Comercio, la renovación del contrato de Morales se dio tras ser “requerida por su jefe inmediato” el –hasta hace poco– procurador del CNM Wagner Vidarte, funcionario que –según audios difundidos en agosto pasado– puso en contacto al procesado ex juez César Hinostroza con el parlamentario Becerril.

—El ‘amigo’ Becerril—

Existen al menos tres interceptaciones de conversaciones telefónicas entre Vidarte e Hinostroza, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Estos audios fueron difundidos en agosto del 2018 por el portal IDL-Reporteros como parte del escándalo de corrupción denominado CNM Audios. El ex magistrado conversaba con un personaje presentado como “NN” y que hoy se sabe que era el entonces procurador Vidarte.

En la conversación, Hinostroza –detenido actualmente en España a la espera de su extradición– le dijo a Vidarte que quería “hablar con el amigo, [con el] que siempre coordinábamos” pues el número de teléfono se le había “extraviado”. Al no tener respuesta inmediata, a los veinte minutos el ex juez volvió a llamar: “¿Tienes el teléfono de Héctor Becerril? […] Por mensaje pues hermanito […] Sin decir el nombre, solamente el número nomás”.

En el tercer diálogo Vidarte le confirma a Hinostroza que ya le había enviado el número del legislador. La respuesta fue: “Ya, ahorita lo veo hermano. Listo”. Las conversaciones se dieron el 6 de marzo del 2018. Aquel día, en paralelo, la Fiscalía de Lavado de Activos allanaba las viviendas del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama y del ex ministro del régimen fujimorista Augusto Bedoya.

Pasaron meses sin identificarse al interlocutor de Hinostroza hasta que el 24 de diciembre pasado un informe pericial determinó que se trataba del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura Wagner Vidarte. Luego, este renunció al cargo según una resolución publicada en “El Peruano” el 1 de febrero último.

Un documento oficial del CNM confirma que, antes de retirarse, Vidarte solicitó que el contrato de Matilde Morales, la esposa de Becerril, fuera renovado. La vigencia de este es hasta el 31 de marzo de este año, fecha límite para todos los trabajadores bajo la modalidad de CAS en tanto se lleva a cabo la reconformación de la entidad en la nueva Junta Nacional de Justicia.

—Las funciones de Morales en el CNM—

Fuentes de El Comercio explicaron que Morales, como integrante de la procuraduría del consejo, tendría bajo su cargo información sensible. “Hay personas que laboraban aquí por recomendación directa de los ex consejeros. Tras la difusión de los CNM Audios sus contratos no fueron renovados por lo que ellos demandaron al consejo. Morales tiene a su cargo varios de esos expedientes. También puede ver los casos de magistrados no ratificados y destituidos que denunciaron al consejo”, señalaron las fuentes .

Ni Morales ni el congresista Becerril accedieron a ser entrevistados para este informe. Cuando en el 2017 se supo del ingreso de Morales al CNM, el legislador declaró que se trataba de una “abogada que tiene maestría, tiene doctorado culminado, ha sido juez, fiscal”.

También existen audios que vinculan al parlamentario fujimorista con el CNM y que fueron difundidos en diciembre del 2017 y junio del 2018 por IDL-Reporteros. En ellos se escucha que el congresista había estado en una reunión en febrero del 2017 para intentar convencer al entonces consejero Baltazar Morales de apoyar la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia del consejo.

Aunque Becerril siempre ha negado que estuvo en la cita, el propio Morales declaró que esta se dio en la casa del ex consejero Guido Aguila, y que incluso se negó a aceptar el pedido que el legislador le hizo. El hecho motivó una denuncia constitucional en el Congreso contra Becerril por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias pero el caso fue archivado en la Comisión Permanente con los votos a favor de Fuerza Popular y el Apra.

A través de un documento oficial, el CNM confirmó que Morales continúa en el cargo a solicitud del ex procurador Wagner Vidarte.

—La voz NN—

En diálogo con El Comercio, el ex procurador Vidarte aseguró que no ha tenido relación cercana ni con Hinostroza ni con Becerril. Agregó que se sintió sorprendido con la llamada del ex magistrado.

“Lamentablemente el señor Hinostroza será quien tendrá que responder por qué me llamó a mí […]. Quizás fue una infidencia de mi parte dar un número de teléfono de una persona [Héctor Becerril] con quien no tenía ninguna amistad ni la autorización para entregar el número. Desconozco totalmente la relación que había entre ellos”, sostuvo.

Consultado sobre por qué razón tenía el número directo del parlamentario, Vidarte explicó que este alguna vez lo llamó para excusar a su esposa, quien había sido hospitalizada: “No recuerdo si llamó a la oficina o a mi teléfono, pero quizás sí porque yo era el jefe”.

Defendió su decisión de solicitar la continuidad de Matilde Morales en la medida que la abogada “no había dado razón o cometido alguna falta laboral como para no renovarle la confianza”.