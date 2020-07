El exregidor de la Municipalidad de Lima, Jaime Salinas, negó haber recibido algún pago por haber coordinado el respaldo del Partido Popular Cristiano (PPC) a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán, luego que el Ministerio Público decidiera abrir una investigación preliminar en su contra.

“Jamás recibí ni un sol para ser puente ni con el PPC ni con nadie, y así lo ha aclarado ya la propia Lourdes Flores. (José Miguel) Castro miente para salvarse de la cárcel e intentar justificar su colaboración eficaz intentando embarrarme como maniobra de distracción”, manifestó en un pronunciamiento que publicó por redes sociales esta mañana.

El Comercio reveló el martes el testimonio de José Miguel Castro ante la fiscalía. Durante el interrogatorio ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, el aspirante a colaborador eficaz dijo que, a Jaime Salinas, regidor de Unidad Nacional durante la administración Villarán, se le hizo un pago de US$120.000 en cuatro partes de aproximadamente US$30.000. “Las entregas se hicieron porque Salinas se arrogó el apoyo político del PPC durante la campaña del No”, expresó.

El exgerente general de la Municipalidad de Lima indicó que las entregas a Salinas fueron hechas y coordinadas, a través de Luis Gómez Cornejo (tesorero de la campaña), en el Café 21, de Miraflores.

“Estos aportes comenzaron, luego de una reunión convocada por Susana Villarán en su oficina en diciembre de 2012”, narró Castro.

Q fácil es intentar evadir la cárcel burlándose de la Fiscalía, mintiendo para acogerse a una colaboración eficaz fraudulenta y acusando a terceros sin sustento.Castro Miente!Quiero confiar en la justicia, en una investigación imparcial y me allano a ello https://t.co/pe9V5g1oBL pic.twitter.com/RlNhwHXV8v — Jaime E Salinas (@jaimesalinas80) July 15, 2020

“José Miguel Castro miente y él lo sabe. Jamás recibí ni un centavo de estos delincuentes. No conozco al tal (Luis) Gómez Cornejo (tesorero de la campaña, hoy prófugo) y jamás me he reunido con él. Jamás hablé con nadie del PPC a favor del No”, insistió Salinas.

Esta mañana, en declaraciones a RPP, el exregidor de la comuna limeña, reiteró que Castro debe ser quien entregue pruebas de su acusación, porque “puede decir lo que le dé la gana” ante los fiscales.

“Saludo al fiscal que ha abierto la investigación. Estoy seguro que harán una investigación prolija, seria y objetiva, porque ahí está toda la información colgada. Que me muestren un video, audio o entrevista donde yo haya salido, o en el concejo metropolitano, a respaldar el No o el Sí”, expresó.

“No puede haber prueba de algo que no ha existido. Yo no he recibido ni un caramelo de esta gente. A mí nadie me ha entregado nada, ni favores, ni dinero, ni ninguna otra prebenda por esa gestión, ni por el Sí ni por el No a la revocatoria”, aseveró.

