Juan Sheput, el portavoz de la bancada de Concertación Parlamentaria, deja abierta la puerta de una eventual postulación a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, precisa que antes se debe definir una agenda.

— ¿Tiene la intención de ser candidato a la Presidencia del Congreso?

No, yo tengo la intención de ser un parlamentario que trabaje activamente por la institucionalidad y, si eso significa estar en una Mesa Directiva, pues simplemente así tendrá que ser, pero en este momento yo creo que más importante que la postulación es la construcción de una agenda parlamentaria.

— ¿El reciente acercamiento que ha tenido a Fuerza Popular y el Apra tiene relación con la elección de la nueva Mesa Directiva?

No, yo me reúno con todas las bancadas sin excepción, con todas he conversado sobre diferentes temas y, en ese sentido, las reuniones que tengo con los parlamentarios no se circunscriben a esas dos bancadas. El propósito común es construir una agenda parlamentaria. Una reunión política no es sinónimo de una cita pro Mesa Directiva.

— Usted ha reconocido que sin los votos de estas dos bancadas, “es muy difícil” ganar la Mesa Directiva...

Lo que he señalado es un ejercicio de realismo político. Así como es difícil elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, porque se requieren 87 votos, ganar la Mesa Directiva sin la participación del Apra y el fujimorismo, que representan 60 votos, y eventualmente [la incorporación] de Alianza para el Progreso, es muy difícil. No debe haber ningún tipo de exclusiones [para la Mesa Directiva] cuando el centro del asunto es la agenda parlamentaria.

— ¿Es momento que Fuerza Popular ceda la Presidencia del Parlamento a otra bancada?

Esa tiene que ser una decisión de ellos. Son ellos los que tienen que analizar si realmente les conviene o no seguir frente a la Presidencia del Parlamento. Durante el gobierno de Humala, Luis Iberico llegó a la Presidencia del Congreso con votos del fujimorismo y aprismo. No debe haber exclusión ni ningún temor a que ellos participen con sus votos.



— Afirma que nadie debe ser excluido de la elección de la nueva Mesa Directiva. ¿Está dispuesto a encabezar una fórmula que esté integrada por Fuerza Popular?

No se puede hablar de fórmulas mientras no se hable de agendas. Y eso se lo he dicho a todos mis colegas. Primero hablemos de lo que estamos de acuerdo. Yo no voy a pertenecer a una Mesa Directiva donde haya desacuerdos, es por eso que primero planteo la agenda que tenemos que impulsar. Si no hay eso, hablar de la Mesa Directiva no solo es extemporáneo por lo anticipado, sino insostenible, porque no hay acuerdo.

— ¿Cuáles deben ser los ejes de la agenda a la que refiere?

Un eje institucional que acoja la reforma judicial y política, fundamentalmente; otro eje de reformas del Estado, en el que se incorpore la descentralización y la regionalización; un eje sectorial, donde tengan un papel importante la salud y la educación y un eje económico para ver temas como la reforma laboral, tributaria y de la seguridad social. Ahí tienes los ejes importantes para el país.

— Usted indicó que Keiko Fujimori está “en un proceso de detención arbitraria”, pero en noviembre del año pasado señaló que ella “no es una presa política”. ¿No hay una contradicción entre sus dos opiniones?

No. La detención arbitraria está en función a la exageración de los términos de la ley para lograr un beneficio en este caso judicial. Yo creo que la prisión preventiva se ha convertido en la generalidad en lugar de ser lo excepcional y no tiene nada que ver con la prisión política. Es obvio que Keiko Fujimori no es [una] presa política, pero sí está sufriendo una prisión arbitraria, ambas cosas son válidas y no son contradictorias y me ratifico en lo que dije.

— Usted solicitó la salida de Carlos Bruce del Gabinete luego de que la fiscalía le abriera investigación preliminar, pero con el congresista Jorge Castro, quien ahora también afronta una pesquisa similar en el Ministerio Público, no ha tenido el mismo tono. ¿Es porque se trata de un aliado?

No, sino porque es parlamentario y no ministro. Que yo sepa Jorge Castro no es ministro y en la situación de Bruce lo hice porque contradecía la esencia del discurso gubernamental de lucha contra la corrupción. ¿Cómo puedes luchar contra la corrupción si tienes a ministros que están inmersos en investigaciones judiciales por Los Temerarios de Crimen? Entonces, una cosa tiene relación con el control político y lo otro con el ámbito parlamentario.

— A Bruce le exigieron su renuncia por una investigación preliminar y a Castro, por lo mismo, solo lo suspendieron a la vocería alterna de su bancada…

No es la primera vez que al señor Bruce [lo acusan], acá hay que analizar trayectorias. El señor Bruce ya ha tenido cuestionamientos, no olvidemos la conferencia que dio [Daniel] Abugattás por lavado de activos y los problemas que tuvo por unas cuentas en Uruguay […]. La situación de Jorge Castro no la decide Juan Sheput, la decide la bancada, el vocero no es jefe.

— ¿Cuál fue el punto de quiebre con el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Fue el referéndum?

[Fue por] algo anterior. El punto de quiebre, desde mi punto de vista, [se da] por algo que no podía aceptar, que era que se plantee el no a la bicameralidad. La bicameralidad está en el plan de gobierno [de Peruanos por el Kambio, hoy Contigo] y es una posición que he defendido. El actual formato político no da para más. La bicameralidad era importante y por una disputa con el fujimorismo se negó [el retorno del Senado]. Para mí, eso es inaceptable, ahí comenzó el proceso de quiebre [con el gobierno].

— Quienes lo critican pueden que decir que usted postuló al Congreso en tres oportunidades y que fue elegido una vez y que puede estar molesto porque, cuando logró ingresar al Parlamento, el gobierno promovió la no reelección.

¿Y qué problema hay? Que digan eso pues. Luis Bedoya Reyes postuló tres veces y fue un gran alcalde de Lima, ese es el pensamiento tuitero, de troll que no analiza la realidad ni los contextos […]. Y cómo así pueden saber qué es lo que quiero para el 2021. Cuántas personas hay en el actual Parlamento que han postulado tres o cuatro veces y no se les dice nada.

— ¿Le molestó que el gobierno haya planteado la no reelección parlamentaria?

No. Como te digo, a mí lo que me preocupa es la bicameralidad, que se haya perdido la oportunidad de retomar [a las dos cámaras], el tema de la reelección es accesorio. Al final históricamente el presidente Vizcarra tendrá que asumir la tremenda responsabilidad de haber impulsado estas dos medidas [la no reelección y el no a la bicameralidad], que son dañinas para el país. Aquí lo más grave es que no hay coherencia ni coraje intelectual. Hay personas que detrás de cámara defienden la bicameralidad y la reelección, pero en público no lo hace. Y no sé por qué, puede ser por una consultoría o para quedar bien con el gobierno. Esa falta de coraje intelectual no va conmigo, yo defiendo la bicameralidad y la reelección.

— ¿El Congreso debe priorizar la reforma política? ¿Por qué?

No la llamaría reforma política, sino modificaciones. Una reforma es una cuestión mucho más profunda. El conjunto de propuestas no alcanza para una reforma política, pero, en fin, ya que así la han bautizado, yo creo que el Congreso la va a priorizar y, además, hay diversos proyectos de ley que tendrán que agregarse.

— ¿El levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe ser manejada por la Corte Suprema, como lo propone el Ejecutivo?

No. Yo no creo que la Corte Suprema tenga que hacerlo [levantar la inmunidad de los congresistas], estoy en completo desacuerdo. En el caso de Edwin Donayre, se han demorado desde el 2006 hasta el 2019 para poder establecer una condena definitiva. Y, por otro lado, el Poder Judicial es el que en mayor cantidad de problemas ha estado. Es el que desató la gran corriente de indignación ciudadana contra la corrupción. ¿O ya nos olvidamos de los ‘hermanitos’? El Congreso es el que tiene que seguir manejando este mecanismo.

— ¿Puede haber riesgo si el escenario de Los Cuellos Blancos del Puerto se repite?

Es grave porque lamentablemente el Poder Judicial no es una institución, no tenemos instituciones en el Perú. Entonces, mientras no haya institucionalidad en el país entregarle a la Corte Suprema la inmunidad sería un remedio peor que la enfermedad.

— El presidente Vizcarra consideró que la oposición está politizando la educación para atacar al gobierno. ¿Se justifica la tercera interpelación a una ministra de Educación en menos de tres años?

A mí me parece que no hay esa politización que él menciona. ¿Él no sacó a Idel Vexler [del Ministerio de Educación] solo porque asumió la Presidencia? ¿No sacó a Alfaro sin necesidad de presión política? ¿A qué le llama politización? ¿A convocar a una ministra a un mecanismo de control como es la interpelación? El mismo presidente habla de la independencia de poderes, de la necesidad de instituciones firmes y cuando se hace control político se molesta. Se contradice.

— La ministra Flor Pablo tiene menos de dos meses en el Minedu. No tiene responsabilidad técnica por la impresión de los textos escolares…

Pero políticamente sí [tiene responsabilidad], así de simple. Cuando yo asumí la cartera de Trabajo, de inmediato me estaban preguntando en la Comisión de Trabajo del Congreso sobre la situación de mi gestión. Un político asume el activo y el pasivo [de su sector], sobre todo si es ministro de Estado, desde el momento en que jura. El argumento de aquellos que dicen que [Flor Pablo] tiene 45 días en el caro es el argumento de quienes piensan que un ministro es un acto burocrático y no político.

— A usted lo citaron a una comisión, no lo interpelaron…

Si me hubieran interpelado, yo hubiese ido una y mil veces con mucho gusto, esa es mi función como ministro de Estado. ¿A qué se le teme? Acá estamos muy mal desde el momento en que cuestionamos la interpelación, que no es sinónimo de censura. Tiene como objetivo aclarar una situación de interés público y, desde ese punto de vista, tenemos que acostumbrarnos a respetarla.

— ¿La interpelación puede escalar a una censura?

No, ya lo han adelantado diversos voceros, por eso no sé a qué le temen. ¿O es que no hay respuesta a las preguntas?

— ¿Cree que existe la llamada “ideología de género”?

La ideología de género no existe desde mi punto de vista, existe el enfoque y perspectiva de género.

— Dentro del pliego interpelatorio se cuestiona al Ministerio de Educación por promover esta llamada “ideología de género”…

Por eso, ahí ya la ayudé a la ministra con una respuesta, ahora que la sustente. Si existen dudas de parte de los parlamentarios, le corresponde a la ministra responder, que les diga que no existe [la ideología de género] y que dé los argumentos del caso.

— ¿Contigo es una partido que pretende ubicarse en el ala conservadora?

No, hay un solo colega, que es Salvador Heresi, quien ha tenido una posición. Él como secretario general del partido merece mi consideración, pero no es la línea. La línea política de Contigo la define la Comisión Política. Nosotros somos de centro-derecha y creemos en diversas tendencias como el papel de la mujer. No somos [un partido] radical ni fanatizado.

— ¿El Partido Aprista utiliza políticamente el suicidio del ex presidente Alan García? ¿Tienen responsabilidad la policía y la fiscalía?

No veo responsabilidad, y lo dije desde el primer día, ni en la Policía Nacional ni en la fiscalía en la decisión del presidente, que ya la había manifestado meses atrás a sus allegados. Soy de los que piensa que se debe dejar descansar en paz al ex presidente, que se piense un poco en la familia. Desde ese punto de vista, que la justicia haga su papel, pero que no se busque a responsables donde no los hay.

— ¿Fuerza Popular ha protegido al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry?

Si hablamos en términos del pasado con lo que sucedió con mi informe y luego en la subcomisión con la acusación constitucional sobre el deslacrado [de oficinas en el Ministerio Público], yo creo que han cometido el gravísimo error de no permitir que el informe sea aprobado y que esa acusación sea procesada. ¿Si eso es protección? No lo sé, pero de que es una actitud favorable al señor Chávarry, sí.

— ¿Cuándo tendrá listo el informe sobre la situación de Chávarry, quien aún sigue siendo fiscal supremo?

Una vez que me entreguen la transcripción de la sesión [en la que se presentó Chávarry], que duró 11 horas, tengo cinco días hábiles, cálculo que debe ser a fines de la próximo semana.

— ¿Hasta el momento no le han entregado la transcripción?

Pero es lógico, hubo feriado el 1 de mayo [por el Día del Trabajo], hubo dos plenos y la sesión duró 11 horas. Es lógico que [la transcripción] no me la entreguen todavía.

— ¿La subcomisión tiene una fecha límite para esta entrega?

No, imagino que [la transcripción] me la deben estar entregando, según lo que conversé con el presidente de la subcomisión [César Segura], mañana o el miércoles. A partir de ahí tengo cinco días hábiles [para presentar el informe].