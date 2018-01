El legislador oficialista Juan Sheput dijo que no se debe ser ingenuo y satanizar al congresista Justiniano Apaza sin comprender la complejidad que una migración como la venezolana acarrea en nuestro país.



“Mi opinión personal, porque esto no es algo que se haya discutido en el Ejecutivo, es que no debemos ser tan ingenuos en satanizar al congresista Apaza sin que entendamos la complejidad de cualquier migración", expresó a El Comercio.



"La economía peruana, en estos momentos, no absorbe a los 300 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año porque no está creciendo lo suficiente. Así, cómo vamos a poder absorber a todos los venezolanos que vienen", cuestionó Sheput.



Como se recuerda, el legislador Justiniano Apaza declaró a El Comercio que se debería restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú, pues –a su juicio– le “están quitando el trabajo a los jóvenes”.

“Creo que el Ejecutivo debe tomar una decisión. El problema es el ingreso masivo que hay ahora [de ciudadanos de Venezuela]. Creo que hay que poner restricciones o, en todo caso, regular su ingreso”, indicó Apaza.

Asimismo, Sheput consideró que el ministro de Trabajo, Javier Barreda, ha sido irresponsable al manifestarse sobre la situación de los inmigrantes venezolanos en nuestro país, sin contemplar que esta tiene que darse de acuerdo a la legislación peruana sino contribuye con la informalidad.



“Lamentablemente, [los inmigrantes venezolanos] están contribuyendo a consolidar la informalidad, y el ministro de Trabajo, irresponsablemente, se pronuncia sobre el tema; en lugar de garantizar la migración, pero de acuerdo a las leyes peruanas”, señaló a El Comercio.



“Bienvenida la inmigración, pero de acuerdo a nuestras leyes y de acuerdo a las posibilidades de nuestra economía y sobre todo actuando con mucha seriedad, no de la manera irresponsable como actúa el ministro de Trabajo”, enfatizó.

El día de ayer el titular del Ministerio de Trabajo, Javier Barreda, aseveró que su sector trabajará para evitar que se le pague menos a un inmigrante de este país para luego despedir a un peruano.

“Hemos conversado con el viceministro de Trabajo para que Sunafil tenga algún equipo que haga un seguimiento en donde hay más venezolanos contratados para que se les respeten los derechos, se les pague igual que al peruano, no menos del mínimo, y así tenga mejores condiciones laborales” declaró el ministro.



Finalmente, el también vocero alterno del oficialismo aseveró que la economía peruana no es “suficientemente grande” para absorber a la población migrante.



“Nuestra economía no es lo suficientemente grande para absorber a todo el mundo, no puede con los peruanos y va a poder con extranjeros […] es un tema complejo que tiene que adecuarse a las leyes peruanas, y no puede hablarse alegre e irresponsablemente ignorando estas complejidades”, remarcó.

