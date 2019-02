Partido de gobierno dejará de usar las siglas del ex presidente PPK [CRÓNICA]

Reunidos ayer en el hotel Country Club de San Isidro, los principales dirigentes de Peruanos por el Kambio tomaron una decisión radical: cambiar el nombre del partido a uno que no guarde relación con las iniciales del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Así lo reveló su secretario nacional de organización, Jorge Villacorta.

En la cita participaron Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Villacorta, integrantes del Comité Nacional de Política de PpK. También asistió el congresista Juan Sheput –quien esta semana dijo: “Hace tiempo que no me siento oficialista”–, en calidad de invitado.

Este acuerdo será comunicado a los dirigentes en una asamblea nacional prevista para dentro de dos semanas. El cambio de nombre se ha decidido poco más de 10 meses después de que Kuczynski renunciara a la presidencia en medio de denuncias por una presunta compra de votos para evitar la vacancia.

—Agenda—

Heresi adelantó esta semana que propondría que Peruanos por el Kambio pase a llamarse Acción Republicana, el mismo nombre de la bancada que ha solicitado inscribir junto con Pedro Olaechea (ex PpK), Jorge Castro (ex Frente Amplio), Marita Herrera (ex Fuerza Popular) y Julio Rosas (ex APP).

Ninguno de los asistentes a la cita consultados por El Comercio quiso confirmar si se aprobó tal alternativa. Otra propuesta es que el partido se denomine Peruanos por el Cambio –con C en vez de K– y se abrevie PPCA, informaron fuentes cercanas al partido.

Villacorta detalló que en la cita se habló de fortalecer el partido, apuntando a las elecciones del 2021. Para ello convocarán a líderes regionales.

Fuentes cercanas a la dirigencia del partido aseguraron que el encuentro de ayer fue una reunión preliminar de trabajo y que sus participantes decidieron mantener en reserva los principales acuerdos. Añadieron que los revelarán cuando se realice la asamblea nacional.

Por ello, no hubo un comunicado oficial del partido para anunciar el cambio de nombre. Asesores y dirigentes de menor rango desconocían que la cita se había realizado en el Country Club.

A este cónclave también fueron invitados los congresistas Janet Sánchez y Jorge Meléndez, pero no asistieron, según confirmaron ambos a El Comercio.

—Lejos del gobierno—

Villacorta aseguró que Peruanos por el Kambio “no fue parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni lo es ahora [en el gobierno de Martín Vizcarra]”. Agregó que criticarán las acciones del Ejecutivo con las que no estén de acuerdo.

Destacó que al Ejecutivo le es “rentable” decir que no tiene bancada. Esto, en referencia a declaraciones que dio el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en noviembre del año pasado.

Sheput, por su parte, aseguró esta semana que el oficialismo lo representa la Bancada Liberal, formada por Alberto de Belaunde, Gino Costa, Guido Lombardi, Vicente Zeballos (ex Peruanos por el Kambio) y Francisco Petrozzi (ex Fuerza Popular).