El video que grabó el congresista Modesto Figueroa

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) no fue quien grabó la conversación con Bienvenido Ramírez, miembro del bloque de Kenji Fujimori. Quien lo hizo fue su colega de bancada Modesto Figueroa.

El rostro de Modesto Figueroa aparece aproximadamente en el minuto 2 del video, que fue grabado con una cámara oculta en el despacho de Kenji Fujimori y que fue presentado por la bancada fujimorista en la conferencia de prensa del pasado 20 de marzo.

Un ligero movimiento de Figueroa durante la reunión con Ramírez hizo que la cámara oculta enfocara parte de su rostro y reveló así que él es quien la portaba. “Se ha bajado esto”, se le escucha decir mortificado al legislador en referencia al aparato con el que estaba grabando.

Modesto Figueroa durante una sesión del pleno del Congreso. (Foto: Hugo Pérez) Hugo Pérez

Inmediatamente, Modesto Figueroa vuelve a centrar la cámara sobre Ramírez, pero en ese interín capta a su colega Moisés Mamani, quien aparece sentado a su izquierda.

Entretanto, Ramírez dice a sus colegas: “Si ustedes no quieren venir a la votación, se quedan en su casa, se van a otro lado o no vengan”, en alusión al pleno en que se debía debatir la vacancia presidencial. Sus interlocutores contestan: “Podría ser así, ¿no?, podría ser así”.

En esta reunión también estuvo el legislador de FP Carlos Ticlla. Figueroa y Ticlla estuvieron junto a Daniel Salaverry y Moisés Mamani en la mesa de la conferencia de prensa del 20 de marzo, en la que se presentaron los videos que generaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. En ese momento, Salaverry dijo: “Yo le sugerí, le recomendé [a Mamani] que él se aboque a conseguir alguna prueba [sobre la supuesta compra de votos] antes de hacer pública esta denuncia”.

Poco más de un segundo tardó Modesto Figueroa en acomodar la cámara oculta y volver al encuadre inicial (que enfocaba a Bienvenido Ramírez). En el interín, capta a su colega Moisés Mamani. Así, queda en evidencia que el parlamentario por Puno no grabó todos los videos. Captura de video

—Los involucrados—

El pasado 7 de abril, Mamani escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy en la tarde, presenté al Ministerio Público todo el material que tenía en mi poder. Son casi tres horas de videos y audios que corroboran la compra de votos durante el período de vacancia”.

El Comercio se comunicó con Moisés Mamani, quien no negó que su colega Modesto Figueroa haya grabado uno de los videos. “En su momento oportuno en la fiscalía haré mi descargo […] está en investigación, hago (sic) mi descargo, por favor”.

Este Diario buscó también al parlamentario Figueroa en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, pero este rehuyó nuestras preguntas, ingresó a un baño para discapacitados y, luego de unos minutos, se fue sin contestar.

Consultado sobre la grabación, Bienvenido Ramírez confirmó la información que hoy difunde este Diario, aunque dijo que tras la difusión de los videos no ha conversado con Figueroa. Indicó que sí habló con Ticlla, quien le dijo “que no sabía nada [que lo habían grabado en esa reunión] y que está arrepentido”.

Ticlla dio detalles a El Comercio sobre su participación en la reunión. “A mí me invitó Modesto Figueroa. Lo encontré de casualidad en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y me dijo: ‘Acompáñame un ratito por acá’. Le dije ¿a dónde? Me dijo: ‘Vamos a verlo un ratito a Bienvenido, tiene datos importantes sobre si se da o no la vacancia’. Yo estaba curioseando. Había gran incertidumbre por si se daba o no la vacancia y cuando entramos a la oficina ya lo encontramos a Mamani ahí”, relató.



Ticlla aseguró que no sabía que habían grabado la reunión.

—Podrían ser citados—

Para el ex procurador anticorrupción Iván Meini, los legisladores Figueroa y Ticlla deben ser citados por el Ministerio Público para que expliquen quién convocó a la reunión, qué se dijo antes y después, si hubo otras reuniones y por qué después de tanto tiempo se entregó este material a la fiscalía. Añadió que este caso debe ser investigado bajo la figura de un supuesto chantaje político.

“Estos videos registran delitos y lo que hay que indagar también es la eventual responsabilidad en la que estarían involucradas las personas que lo grabaron. No tanto por grabar, sino por el uso que les dieron a esos videos y a esos audios. Porque valiéndose, el señor Mamani y compañía, de estos videos que registran delitos han logrado la renuncia del presidente y no el proceso de vacancia y eso tiene una lectura jurídica”, explicó Meini.

El ex procurador dijo además que el hecho de que un grupo de personas haya tenido estas pruebas y que no las haya puesto inmediatamente a disposición de la fiscalía configura un delito.

“El Código Penal sanciona a la persona que, conociendo un delito, no lo pone en conocimiento de la autoridad y se aplica fundamentalmente a los funcionarios. Y un congresista es un funcionario. En este caso, esto no se ha hecho. Por eso, estos legisladores tendrán que ser citados como testigos. Eso no significa que no puedan pasar a ser investigados por otros delitos”, remarcó.

El actual procurador anticorrupción, Amado Enco, ha denunciado a Mamani ante el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal.

