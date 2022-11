Edvard Moser agradece que cada vez más personas e instituciones en el mundo se interesen por el trabajo que realiza en tratar de entender el funcionamiento del cerebro humano. Una labor que es fundamental para conocer, prevenir y tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas como el Alzheimer y la esquizofrenia. El Nobel destacó aquello durante una conferencia de prensa realizada por la Universidad César Vallejo (UCV) en el Hotel Sheraton, en la que estuvo acompañado de César Acuña, fundador de la institución educativa; Jeannette Tantaleán, rectora; Beatriz Merino, presidenta ejecutiva; y Karina Cárdenas, gerenta general.

“Es importante educar al mundo. Hoy el conocimiento es más importante que nunca”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia de que las universidades —como es el caso de la UCV— reconozcan el talento humano y den oportunidades a los estudiantes que no las tienen o que no tienen recursos para estudiar y ser profesionales. “No hay nada mejor que darles oportunidades a las personas para que desarrollen su talento. Y el talento está distribuido en todas partes”, dijo. “Hay que educar a científicos en todo el mundo, no solo enfocarnos en Estados Unidos y Europa, que son los epicentros de disciplinas científicas como la neurociencia. Eso es positivo para el desarrollo de la ciencia a nivel mundial”, agregó en declaraciones a El Comercio.

Por su parte, César Acuña relató que hace 31 años —cuando fundó la UCV— nunca imaginó que lograría tener como invitado de dicha casa de estudios a un Premio Nobel. “No es fácil traer un premio Nobel al Perú, pero lo hacemos por nuestros alumnos, docentes y por el país. De esta manera, estamos internacionalizando la institución. Es un honor para todos los peruanos tener a un Nobel en el país”, expresó.

Beatriz Merino, presidenta ejecutiva; y Edvard Moser premio Nobel de Medicina 2014.

En esa línea, Beatriz Merino agradeció la excelente disposición de Moser para reunirse con los estudiantes en una charla magistral en la que compartirá sus conocimientos y los principales hallazgos de sus investigaciones científicas. Del mismo modo, la rectora Jeannette Tantaleán reveló que la UCV continuará en conversaciones y coordinaciones con Moser para realizar en conjunto proyectos educativos y tecnológicos en favor de sus alumnos.

Galardón en la UCV

Moser, décimo primer Nobel que visita la UCV, recibió el pasado 11 de noviembre —en la sede de Trujillo— la máxima distinción otorgada por la institución educativa: el doctorado honoris causa. Además, será invitado a formar parte de los docentes eméritos de la UCV.

Edvard Moser premio Nobel de Medicina 2014, siendo reconocido por las autoridades de la Universidad César Vallejo.

Campo fértil para el desarrollo neurocientífico

Moser, quien en 2014 obtuvo el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento que hizo junto a su esposa May-Britt y John O’ Keefe —acerca del “GPS interno” del cerebro que posibilita la orientación en el espacio y almacena la información de la misma— aconseja a los jóvenes a que se interesen por el campo de la neurociencia. “Ahora tenemos las tecnologías para investigar mejor al cerebro y nuestras ideas de cómo funciona han evolucionado mucho. El siguiente paso es entender mejor su funcionamiento y, por ende, también los desórdenes neurológicos y las enfermedades mentales. La neurociencia es un campo que hoy se mueve muy rápido y es propicia para los jóvenes que quieren lograr un impacto en la humanidad e influir de manera positiva. Muchas cosas importantes van a pasar en este campo en las próximas décadas”, dijo en declaraciones a El Comercio.

El neurocientífico noruego actualmente continúa trabajando e investigando las células de la corteza cerebral en conjunto con su esposa, la también neurocientífica y psicóloga May-Britt. Además, hace mentoría a 20 estudiantes de doctorado y posdoctorado en su campo, con quienes trabaja en el laboratorio y proyectos de investigación. “Esta labor es importante para el desarrollo de jóvenes científicos que impactarán positivamente en el mundo”, finalizó.

REPORTAJE PUBLICITARIO