Dejaremos de publicar anuncios personalizados en el contenido que se clasificó como creado para niños, ya sea mediante nuestro clasificador o la información que proporcionaste . De acuerdo con la ley COPPA, no se permite mostrar anuncios personalizados (aquellos orientados a los usuarios según su historial de uso de los productos y servicios de Google) al público infantil. En caso de corresponder, habrá una disminución en los ingresos de algunos creadores. Ten en cuenta que seguiremos publicando anuncios no personalizados (aquellos que se muestran según el contexto y no según los datos del usuario) en el contenido creado para niños.

Algunas funciones, como los comentarios, ya no estarán disponibles para este tipo de contenido. Ya no se podrá dejar comentarios en la página de reproducción. Las marcas de “me gusta” y “no me gusta”, y las suscripciones a este tipo de contenido ya no aparecerán en las listas públicas. En general, los espectadores tendrán opciones de participación mínimas en el contenido creado para niños de YouTube.com.