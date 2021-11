La licencia de conducir o también conocido como brevete, es el documento oficial otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que autoriza a su titular a conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. A continuación, te contamos los tipos de licencia de conducir.

Licencias de Clase A

Para carros y vehículos motorizados de uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías:

Conoce los tipos de medios de transporte. (Foto: MTC)

Licencia A-I:

Es el más común y te permite manejar carros como sedanes, coupé , hatchback, convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. Es necesaria para obtener las demás licencias de Clase A.

Licencia A-IIa:

Los mismos que A-1 y también carros oficiales de transporte de pasajeros como Taxis, Buses, Ambulancias y Transporte Interprovincial. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIb:

Los mismos que A-1, A-IIa y también Microbuses de hasta 16 asientos y 4 toneladas de peso bruto y Minibuses hasta 33 asientos y 7 toneladas de peso bruto. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIa:

Los mismos que A-I, A-IIa y AIIb y también vehículos con más de 6 toneladas como omnibuses urbanos, interurbanos, panorámicos y articulados. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIb:

Los mismos que A-I, A-IIa y A-IIb (pero no A-IIIa) y también vehículos de chasis cabinado, remolques, gruas, cargobus, plataforma, baranda y volquetes. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIc:

Los mismos que A-I, A-IIa, AIIb, A-IIIa y A-IIIb. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencias de Clase B (2 o 3 ruedas)

Para triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías.

Licencia B-I:

Vehículos no motorizados de 3 ruedas (triciclos) para transporte público especial de pasajeros.

Licencia B-IIa:

Bicimotos para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIb:

Los mismos que B-IIa y también Motocicletas (2 ruedas) o Motocicletas con Sidecar (3 ruedas) para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIc:

Los mismos que B-IIa y B-IIb y también Mototaxis y Trimotos (3 ruedas) destinadas al transporte de pasajeros

Las cuatrimotos no pueden transitar por la vía pública, solo pueden usarse para fines recreativos en propiedades privadas. Por lo tanto, no llevan placa de rodaje, no tienen tarjeta de propiedad ni tampoco necesitan una licencia de conducir.

