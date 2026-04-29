El inicio del año laboral en Perú trae consigo una de las consultas más frecuentes para miles de trabajadores: el depósito y la disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este beneficio, diseñado originalmente como un seguro de desempleo, ha cobrado una relevancia distinta debido a las facultades legales que permiten su libre disponibilidad. A continuación, resolvemos todas tus dudas sobre las fechas, beneficiarios y métodos de retiro para el primer periodo de 2026.

¿Cuándo se realizará el primer retiro CTS en mayo 2026?

A diferencia de otros beneficios previsionales que dependen de cronogramas estrictos basados en el último dígito del DNI, el retiro de la CTS en mayo 2026 es de libre disponibilidad inmediata. Esto se debe a la vigencia de la Ley N.º 32322, la cual autoriza a los trabajadores a disponer del 100% de sus fondos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026.

En la práctica, esto significa que no existe una fecha única de inicio de retiros a nivel nacional. El “primer retiro” puede realizarse en el momento exacto en que tu empleador realice el abono en tu cuenta bancaria o caja municipal. Si ya posees un saldo acumulado de periodos anteriores, puedes disponer de ese dinero desde el primer día de mayo; si dependes exclusivamente del nuevo depósito, la disponibilidad se activará conforme las empresas cumplan con sus obligaciones de pago.

Cuándo pagan la CTS

El pago de la CTS se realiza dos veces al año: en mayo y en noviembre. El depósito de mayo corresponde al periodo semestral trabajado entre el 1 de noviembre del año anterior y el 30 de abril del año en curso.

Es importante recordar que el monto se calcula en función al tiempo laborado en dicho semestre. Si el trabajador tiene menos de seis meses en la empresa, pero más de un mes de servicios, recibirá el monto proporcional a los meses y días laborados. El depósito debe efectuarse en la moneda (soles o dólares) y en la entidad financiera que el trabajador haya elegido previamente.

Hasta cuándo tienen para pagar la CTS

De acuerdo con la normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los empleadores tienen un plazo máximo legal para realizar el depósito. Para el primer periodo de 2026, las empresas tienen hasta el viernes 15 de mayo para efectuar el abono.

Si el empleador no cumple con el depósito dentro de esta fecha, incurre en una infracción grave en materia de relaciones laborales. En este escenario, el trabajador tiene derecho a exigir el pago de los intereses que se hubieran generado desde la fecha de vencimiento hasta el día en que se haga efectivo el depósito, además de poder presentar una denuncia ante la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral).

Quiénes reciben CTS

No todos los trabajadores del sector privado o público acceden a este beneficio. Para recibir la CTS en mayo de 2026, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos:

Régimen Laboral Privado: Aquellos trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada que cumplan, en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

Aquellos trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada que cumplan, en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas. Pequeñas Empresas: Los trabajadores de pequeñas empresas reciben CTS, pero calculada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un tope de 90 remuneraciones diarias.

Los trabajadores de pequeñas empresas reciben CTS, pero calculada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un tope de 90 remuneraciones diarias. Trabajadoras del Hogar: Según la legislación actual, este grupo tiene derecho a la CTS bajo las mismas condiciones que el régimen laboral general.

Según la legislación actual, este grupo tiene derecho a la CTS bajo las mismas condiciones que el régimen laboral general. Sector Agrario: Los trabajadores agrarios también reciben CTS, la cual puede estar incluida en su remuneración diaria o ser depositada de forma semestral, según lo acordado con el empleador.

¿Quiénes están excluidos? Los trabajadores de microempresas (acreditadas en el Remype) generalmente no perciben este beneficio. Asimismo, los trabajadores que perciben una remuneración anual integral o aquellos con regímenes especiales que no contemplen la CTS están fuera de este alcance.

Cómo retirar mi CTS

El proceso de retiro se ha simplificado considerablemente gracias a la digitalización de la banca. Aquí te explicamos los pasos generales:

Verificación de saldo: Ingresa a la app o banca por internet de tu entidad financiera (Banco de Crédito, BBVA, Interbank, Scotiabank, o Cajas Municipales) y revisa tu cuenta tipo “CTS”. Transferencia entre cuentas: La opción más rápida es transferir el monto deseado desde tu cuenta CTS hacia tu cuenta de ahorros regular. Desde allí, podrás disponer del efectivo en cajeros automáticos. Retiros presenciales: Si prefieres el trato directo, acude a una agencia física con tu DNI físico y vigente. Solicita el retiro total o parcial en ventanilla. Uso de tarjeta de débito: Algunas entidades permiten el retiro directo desde cajeros automáticos usando la tarjeta asociada a la cuenta, siempre que el sistema de la institución lo permita.

¿Qué pasa si no me depositan la CTS?

La Sunafil es la encargada de supervisar que el depósito se realice a tiempo. Las multas por no pagar la CTS varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Las sanciones pueden oscilar entre los S/. 500 hasta más de S/. 130,000 en casos de grandes empresas con un número significativo de empleados perjudicados. Además de la multa, la empresa está obligada a pagar el interés legal laboral que se genere por la demora.

Mantente informado sobre los movimientos en tu cuenta bancaria durante la primera quincena de mayo y recuerda que este dinero es un derecho ganado por tu esfuerzo laboral diario.