El tenis peruano vive una jornada inolvidable. La primera raqueta nacional, Ignacio Buse, firmó el triunfo más importante de su carrera profesional al derrotar por un doble 6-4 y 6-4 al ruso Daniil Medvédev (actual número 5 del mundo y cuarto sembrado del cuadro) en la segunda ronda del Másters 1000 de París 2026.

Con esta victoria en sets corridos sobre la pista dura bajo techo de la capital francesa, “Nacho” no solo aseguró su boleto a los octavos de final del certamen gala, sino que también garantizó un importante impulso financiero y de puntos para su posicionamiento en el circuito ATP.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse tras vencer a Daniil Medvédev?

Al instalarse entre los 16 mejores tenistas del torneo en Bercy (tercera ronda), Ignacio Buse aseguró una bolsa económica acumulada de 84,890 euros, monto que equivale a aproximadamente 329,728 soles al tipo de cambio actual.

Este importante premio económico representa un respaldo fundamental para la carrera del joven tenista peruano. Le permitirá financiar los costos logísticos de su equipo técnico, entrenamientos de alto rendimiento y viajes alrededor del circuito de élite mundial para la recta final de la temporada y el arranque del próximo año.

El análisis de la hazaña: así venció a Medvédev

El desarrollo del encuentro reflejó una solvencia táctica impecable por parte del peruano. Buse registró un 74 % de puntos ganados con el primer servicio y quebró en tres oportunidades el saque de Medvédev, aprovechando los momentos de tensión del ruso para cerrar ambos parciales por 6-4 en 1 hora y 55 minutos de juego.

Previo a este histórico resultado, Buse ya había dado muestras de su gran momento en la primera ronda al superar con autoridad al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4. Con estos dos triunfos al hilo, el peruano sumará además 100 puntos clave para el ranking ATP, afirmándose dentro del top de la clasificación mundial.

Próximo partido de Ignacio Buse en el Masters 1000 de París

Tras dejar en el camino a uno de los grandes candidatos al título, el próximo reto de Ignacio Buse en los octavos de final del certamen parisino será este jueves 5 de noviembre.