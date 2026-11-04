Tras vencer al ruso Daniil Medvédev en sets corridos, la raqueta peruana Ignacio Buse aseguró un millonario premio en euros y soles en el Rolex Paris Masters. Descubre el monto exacto que se embolsó, su impacto en el ranking y cuándo vuelve a jugar. (Foto: Getty Images)
Tras vencer al ruso Daniil Medvédev en sets corridos, la raqueta peruana Ignacio Buse aseguró un millonario premio en euros y soles en el Rolex Paris Masters. Descubre el monto exacto que se embolsó, su impacto en el ranking y cuándo vuelve a jugar. (Foto: Getty Images)
Por Paolo Valdivia

El tenis peruano vive una jornada inolvidable. La primera raqueta nacional, Ignacio Buse, firmó el triunfo más importante de su carrera profesional al derrotar por un doble 6-4 y 6-4 al ruso Daniil Medvédev (actual número 5 del mundo y cuarto sembrado del cuadro) en la segunda ronda del Másters 1000 de París 2026.

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