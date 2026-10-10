La expectativa por el último concierto de BTS en Lima mantiene atentos a los seguidores de la agrupación surcoreana, que este sábado 10 de octubre se despedirá del público peruano en el Estadio San Marcos. La presentación forma parte de su gira mundial ‘ARIRANG’ y ha despertado gran interés entre los integrantes de ARMY. En medio de esta fiebre por el K-pop, Pamela López también llamó la atención en las redes sociales al compartir un mensaje relacionado con el esperado evento. La expareja de Christian Cueva recurrió a sus historias de Instagram para expresar su deseo de conseguir una entrada, despertando la curiosidad de sus seguidores. A continuación, te contamos qué compartió la influencer y los detalles que debes conocer sobre el último concierto de BTS en Lima.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS ENTRADAS PARA BTS?

Pamela López sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de Instagram en la que manifestó que necesita una entrada para asistir al último concierto de BTS en Lima. Sobre un fondo en tonos rosados y morados, la influencer escribió: “SOS necesito una entrada para BTS”, acompañado de cuatro emojis de manos juntas y uno de una cara llorando.

Con estas palabras, López expresó públicamente su interés por conseguir un boleto para el espectáculo de la banda surcoreana. Sin embargo, no precisó si buscaba obtener una entrada para ella o para alguien más.

Historia de Instagram de Pamela López. | Foto: @pamelalopezoficial

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ÚLTIMO CONCIERTO DE BTS EN LIMA?

BTS ya se presentó el 7 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. La agrupación continuará con su paso por la capital peruana con un último espectáculo programado para este 10 de octubre, completando así las tres fechas previstas en el país.

El espectáculo tiene un inicio previsto para las 8:00 p. m. y una duración aproximada de tres horas. La expectativa sobre su presentación se concentra en el repertorio, pues en anteriores conciertos de la gira se registraron variaciones en algunas canciones interpretadas durante el encore.

¿CUÁNTO COSTARON LAS ENTRADAS PARA VER A BTS?

Los precios anunciados inicialmente para los conciertos de BTS en Lima variaron según la localidad elegida. Las entradas para las tribunas Norte y Sur tuvieron un costo de S/483, mientras que las correspondientes a Oriente y Occidente fueron valorizadas en S/667. Por su parte, la zona Campo tuvo un precio inicial de S/851.

La expectativa por ver al grupo surcoreano fue tan alta que las entradas se agotaron en en poco tiempo apenas fueran lanzadas.

BTS vivió su primera noche en Lima cargada de mucha música, emoción y mensajes en español. (Foto: Hybe Latinoamérica)

¿QUIÉNES SON BTS?

BTS está conformado por siete artistas surcoreanos: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. El grupo debutó oficialmente en junio de 2013 con el sencillo ‘2 Cool 4 Skool’, bajo el sello Big Hit Entertainment, y comenzó su carrera con una propuesta marcada por el hip hop.

Con el paso de los años, la banda amplió su estilo musical y alcanzó reconocimiento internacional. Su vínculo con ARMY, nombre de su comunidad de seguidores, también contribuyó a fortalecer su popularidad. Además, sus iniciativas relacionadas con la autoestima y los jóvenes, como ‘Love Myself’, extendieron su influencia más allá de la música.

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