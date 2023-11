Actualmente, Tula Rodríguez se encuentra muy activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores y cibernautas en general algunos sucesos de su vida cotidiana, como situaciones que pasa con su hija Valentina. En este contexto, recientemente la figura de televisión publicó un vídeo donde se ve a su menor hija preparándose para una fiesta del colegio. Durante el transcurso del clip, la empresaria contó algo sobre su heredera que le hizo romper en llanto.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO POR EL CUÁL TULA RODRÍGUEZ SE MOSTRÓ LLORANDO EN REDES SOCIALES?

Primero que nada, Tula contó a sus seguidores mediante sus redes sociales que su pequeña se estaba preparando para una ‘preprefiesta de promoción’, por lo que contrató a una maquilladora para que la prepare. “¿Dónde está mi bebita? Amor, estás hermosa”, se le escucha decir a la actual figura de TV Perú cuando se encuentra con el trabajo final de maquillaje de su hija.

Posteriormente, la presentadora de televisión mostró su lado más vulnerable al emocionarse por un pedido que le realizó su hija. Tula reveló que Valentina le pidió usar el anillo de bodas que su madre usó cuando contrajo matrimonio con Javier Carmona.

“Les cuento que Vale quiere ponerse mi anillo de matrimonio. Quiero contenerme, pero no puedo. Puedo parecer ridícula, pero no lo puedo evitar”, comentó en el vídeo, donde se le ve a la también actriz cubrirse el rostro para evitar llorar por la emoción.

Luego se puede ver en el vídeo cómo Tula le otorga a su hija el anillo con el cual se comprometió con su padre, así como otros breves clips donde Valentina se muestra lista para asistir a su evento.

¿QUÉ OTROS DETALLES HA COMPARTIDO TULA RODRÍGUEZ CON SU HIJA?

En el mes de octubre, Tula dio a conocer en sus redes sociales el detalle que le hizo a Valentina por sus 15 años. El regalo de ella hacia su hija fue nada más y nada menos que un viaje en crucero. Según lo denominó Rodríguez, el barco era un “crucerazo” y destacaba por su belleza y los toboganes. También resaltaba que era uno de los más grandes al cual habían ido.

La figura pública aprovechó para agradecer a Dios por el trabajo que tenía y a sus seguidores, quienes le permiten conseguir todo ello, además de expresar que se emociona por ver feliz a su hija.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE TULA RODRÍGUEZ Y SU HIJA?

La relación de Tula y Valentina es muy cercana. La actriz aprovecha pasar mucho tiempo con su hija y ello lo demuestra en las redes sociales. Sin embargo, esa popularidad también ha generado que ambas también tengan haters, quienes en algunas ocasiones se dedican a criticar lo que hacen o publican.

Valentina cuenta en su red social personal con una alta cantidad de seguidores, y algunas veces se ha encontrado con personas que critican duramente el pasado de Tula. A pesar de su edad, la menor ha salido a defender a su madre y ha aprovechado sus redes para responder a quienes la critican.

“Claro que sí, sé lo que ha hecho antes y después de mí. Ella misma me lo ha contado. No necesito que alguien más me lo diga, me molesta cuando la gente me quiere contar cosas que mi mamá ha hecho antes de tenerme como si no supiera”, expresó alguna vez Valentina, según recoge La República.