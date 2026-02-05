Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 5 de “Sentenced to be a Hero”, el anime que está sorprendiendo a todos por su animación. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 5 de “Sentenced to be a Hero”
El capítulo 5 de “Sentenced to be a Hero” se estrena este jueves 5 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 12:00 p.m.
- Colombia: 1:00 p.m.
- Ecuador: 1:00 p.m.
- Venezuela: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- Perú: 1:00 p.m.
- Bolivia: 2:00 p.m.
- Paraguay: 3:00 p.m.
- Uruguay: 3:00 p.m.
- España: 8:00 p.m. (hora peninsular).
Dónde ver el capítulo 5 de “Sentenced to be a Hero”
- Vía Crunchyroll.
Crunchyroll es la única plataforma en Latinoamérica con los derechos de transmisión de “Sentenced to be a Hero” cada jueves de la semana hasta que llegue a su episodio final. Todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma cuando termine la primera temporada.
Cómo ver “Sentenced to be a Hero” en Crunchyroll
- Inicia sesión o regístrate: Entra a la web de Crunchyrollo abre la app en tu dispositivo (móvil, consola o TV).
- Usa el buscador: Haz clic en el icono de la lupa y escribe “Sentenced to Be a Hero”.
- Selecciona la serie: Verás el título con una imagen de Xylo Forbartz. Haz clic en ella.
- Configura el idioma: Dentro de la ficha de la serie, puedes elegir entre la versión original con subtítulos o el doblaje al español latino (Simuldub), que se estrena casi al mismo tiempo que en Japón.
- ¡Dale al Play!
Guía de capítulos de “Sentenced to be a Hero”
- Episodio 1: 3 de enero (Especial)
- Episodio 2: 15 de enero
- Episodio 3: 22 de enero
- Episodio 4: 29 de enero
- Episodio 5: 5 de febrero
- Episodio 6: 12 de febrero
- Episodio 7: 19 de febrero
- Episodio 8: 26 de febrero
- Episodio 9: 5 de marzo
- Episodio 10: 12 de marzo
- Episodio 11: 19 de marzo
- Episodio 12: 26 de marzo
Tráiler de “Sentenced to be a Hero”
Ficha técnica
- Título Original: Yusha-kei: 9004-tai Keimusho Kiroku (勇者刑 懲罰勇者部隊9004隊刑務記録)
- Género: Fantasía oscura, Acción, Isekai (con un giro oscuro)
- Estudio de Animación: Studio Kai (conocidos por Uma Musume Season 2 y Fuuto PI)
- Director: Naoto Hosoda (quien dirigió Mirai Nikki y The Devil is a Part-Timer!)
- Composición de la Serie: Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Overlord)
- Diseño de Personajes: Hiromi Taniguchi
- Música: Kenji Kawai (Legendario por Ghost in the Shell y Fate/stay night)
- Origen: Basado en las novelas ligeras escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto
- Distribución Internacional: Crunchyroll