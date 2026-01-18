Crunchyroll estrena este lunes 18 de enero en exclusiva el capítulo 2 de la Temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”, el spin-off oficial de la historia canónica de “Boku no Hero”. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 2 de la Temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”

El capítulo 2 de la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” se estrena este el lunes 18 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 11:00 a.m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 2 de la Temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” ?

Cómo ver la Temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” en Crunchyroll

Abre Crunchyroll en tu dispositivo (App o Web). Busca la serie: Escribe “My Hero Academia: Vigilantes” en el buscador. Selecciona la serie: Entra en la ficha oficial del anime. Cambia la temporada: Haz clic en el menú desplegable (debajo del título) y selecciona “Temporada 2”. Elige el episodio: Haz clic en el episodio más reciente (Estrenado el 12 de enero de 2026). Configura el idioma: Pulsa el icono de engranaje en el reproductor para elegir entre “Japonés (Subtitulado)” o “Español”.

Tráiler de la Temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”

