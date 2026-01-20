Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 2 de la Temporada 3 de “OSHI NO KO” este miércoles 21 de enero. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada del capítulo 2 de la Temporada 3 de “OSHI NO KO”

El capítulo 2 de la temporada 3 de “OSHI NO KO” se estrena este el miércoles 21 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 9:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 m.

Argentina: 12:00 m.

Perú: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Paraguay: 12:00 m.

Uruguay: 12:00 m.

España: 5:00 p.m. (hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 2 de la Temporada 3 de “OSHI NO KO”?

Vía Crunchyroll

Crunchyroll, el servicio líder en transmisión de anime, ha asegurado los derechos exclusivos para los nuevos episodios de “OSHI NO KO” en varias regiones alrededor del mundo. Esta emocionante noticia significa que los entusiastas en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa tendrán el privilegio de experimentar la emisión simultánea de los episodios más recientes a través de Crunchyroll. ¡Pero eso no es todo! Los seguidores en otras partes del mundo, como África, Oceanía, Medio Oriente, CEI e India, también tendrán acceso al nuevo arco de la serie a través de esta plataforma de transmisión.

Cómo ver la Temporada 3 de “OSHI NO KO” en Crunchyroll

Entra a Crunchyroll desde su web o app e inicia sesión con una suscripción Premium activa (necesaria para ver estrenos el mismo día). Usa el buscador para encontrar “Oshi no Ko” y presiona el botón de “+” (Añadir a Mi Lista) para que el sistema te notifique y te dé acceso directo en el inicio. Mañana 14 de enero a las 10:00 AM (hora Perú), entra a la sección “Calendario” o busca la ficha de la serie, donde aparecerá el nuevo botón de la Temporada 3. Selecciona el Episodio 1 y, una vez que inicie la reproducción, pulsa el icono de engranaje para confirmar que los subtítulos estén en Español.

Tráiler de la Temporada 3 de “OSHI NO KO”

Ficha técnica

Título original: 【推しの子】 (Oshi no Ko)

【推しの子】 (Oshi no Ko) Género: Drama, Misterio, Psicológico, Recuentos de la vida, Sobrenatural.

Drama, Misterio, Psicológico, Recuentos de la vida, Sobrenatural. Creadores originales: Aka Akasaka (historia) y Mengo Yokoyari (dibujo).

Aka Akasaka (historia) y Mengo Yokoyari (dibujo). Estudio de animación: Doga Kobo.

Doga Kobo. Primera emisión: 12 de abril de 2023.

Equipo de Producción

Director: Daisuke Hiramaki.

Daisuke Hiramaki. Asistente de dirección: Chao Nekotomi.

Chao Nekotomi. Guionista (Composición de la serie): Jin Tanaka.

Jin Tanaka. Diseño de personajes: Kanna Hirayama.

Kanna Hirayama. Composición musical: Takurō Iga.

Takurō Iga. Director de sonido: Takeshi Takadera.

Temporadas y Episodios