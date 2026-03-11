Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”, el anime que está sorprendiendo a todos por su animación. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno del capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”
El capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero” se estrena este jueves 12 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 12:00 p.m.
- Colombia: 1:00 p.m.
- Ecuador: 1:00 p.m.
- Venezuela: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- Perú: 1:00 p.m.
- Bolivia: 2:00 p.m.
- Paraguay: 3:00 p.m.
- Uruguay: 3:00 p.m.
- España: 8:00 p.m. (hora peninsular).
Dónde ver el capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”
- Vía Crunchyroll.
Crunchyroll es la única plataforma en Latinoamérica con los derechos de transmisión de “Sentenced to be a Hero” cada jueves de la semana hasta que llegue a su episodio final. Todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma cuando termine la primera temporada.
Cómo ver “Sentenced to be a Hero” en Crunchyroll
- Inicia sesión o regístrate: Entra a la web de Crunchyrollo abre la app en tu dispositivo (móvil, consola o TV).
- Usa el buscador: Haz clic en el icono de la lupa y escribe “Sentenced to Be a Hero”.
- Selecciona la serie: Verás el título con una imagen de Xylo Forbartz. Haz clic en ella.
- Configura el idioma: Dentro de la ficha de la serie, puedes elegir entre la versión original con subtítulos o el doblaje al español latino (Simuldub), que se estrena casi al mismo tiempo que en Japón.
- ¡Dale al Play!
Guía de capítulos de “Sentenced to be a Hero”
- Episodio 1: 3 de enero (Especial)
- Episodio 2: 15 de enero
- Episodio 3: 22 de enero
- Episodio 4: 29 de enero
- Episodio 5: 5 de febrero
- Episodio 6: 12 de febrero
- Episodio 7: 19 de febrero
- Episodio 8: 26 de febrero
- Episodio 9: 5 de marzo
- Episodio 10: 12 de marzo
- Episodio 11: 19 de marzo
- Episodio 12: 26 de marzo
Tráiler de “Sentenced to be a Hero”
Ficha técnica
- Título Original: Yusha-kei: 9004-tai Keimusho Kiroku (勇者刑 懲罰勇者部隊9004隊刑務記録)
- Género: Fantasía oscura, Acción, Isekai (con un giro oscuro)
- Estudio de Animación: Studio Kai (conocidos por Uma Musume Season 2 y Fuuto PI)
- Director: Naoto Hosoda (quien dirigió Mirai Nikki y The Devil is a Part-Timer!)
- Composición de la Serie: Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Overlord)
- Diseño de Personajes: Hiromi Taniguchi
- Música: Kenji Kawai (Legendario por Ghost in the Shell y Fate/stay night)
- Origen: Basado en las novelas ligeras escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto
- Distribución Internacional: Crunchyroll