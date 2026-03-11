Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”, el anime que está sorprendiendo a todos por su animación. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”

El capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero” se estrena este jueves 12 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver el capítulo 10 de “Sentenced to be a Hero”

Vía Crunchyroll.

Crunchyroll es la única plataforma en Latinoamérica con los derechos de transmisión de “Sentenced to be a Hero” cada jueves de la semana hasta que llegue a su episodio final. Todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma cuando termine la primera temporada.

Cómo ver “Sentenced to be a Hero” en Crunchyroll

Inicia sesión o regístrate: Entra a la web de Crunchyrollo abre la app en tu dispositivo (móvil, consola o TV). Usa el buscador: Haz clic en el icono de la lupa y escribe “Sentenced to Be a Hero”. Selecciona la serie: Verás el título con una imagen de Xylo Forbartz. Haz clic en ella. Configura el idioma: Dentro de la ficha de la serie, puedes elegir entre la versión original con subtítulos o el doblaje al español latino (Simuldub), que se estrena casi al mismo tiempo que en Japón. ¡Dale al Play!

Guía de capítulos de “Sentenced to be a Hero”

Episodio 1: 3 de enero (Especial)

3 de enero (Especial) Episodio 2: 15 de enero

15 de enero Episodio 3: 22 de enero

22 de enero Episodio 4: 29 de enero

29 de enero Episodio 5: 5 de febrero

5 de febrero Episodio 6: 12 de febrero

12 de febrero Episodio 7: 19 de febrero

19 de febrero Episodio 8: 26 de febrero

26 de febrero Episodio 9: 5 de marzo

5 de marzo Episodio 10: 12 de marzo

12 de marzo Episodio 11: 19 de marzo

19 de marzo Episodio 12: 26 de marzo

