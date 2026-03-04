Resumen

El capítulo 8 de "Sentenced to be a Hero" se estrena en Crunchyroll el día jueves 5 e marzo. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el , el anime que está sorprendiendo a todos por su animación. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 9 de “Sentenced to be a Hero”

El capítulo 9 de “Sentenced to be a Hero” se estrena este jueves 5 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

  • México: 12:00 p.m.
  • Colombia: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 1:00 p.m.
  • Venezuela: 2:00 p.m.
  • Chile: 3:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • Perú: 1:00 p.m.
  • Bolivia: 2:00 p.m.
  • Paraguay: 3:00 p.m.
  • Uruguay: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver el capítulo 9 de “Sentenced to be a Hero”

  • Vía Crunchyroll.

Crunchyroll es la única plataforma en Latinoamérica con los derechos de transmisión de “Sentenced to be a Hero” cada jueves de la semana hasta que llegue a su episodio final. Todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma cuando termine la primera temporada.

Cómo ver “Sentenced to be a Hero” en Crunchyroll

  1. Inicia sesión o regístrate: Entra a la web de o abre la app en tu dispositivo (móvil, consola o TV).
  2. Usa el buscador: Haz clic en el icono de la lupa y escribe “Sentenced to Be a Hero”.
  3. Selecciona la serie: Verás el título con una imagen de Xylo Forbartz. Haz clic en ella.
  4. Configura el idioma: Dentro de la ficha de la serie, puedes elegir entre la versión original con subtítulos o el doblaje al español latino (Simuldub), que se estrena casi al mismo tiempo que en Japón.
  5. ¡Dale al Play!

Guía de capítulos de “Sentenced to be a Hero”

  • Episodio 1: 3 de enero (Especial)
  • Episodio 2: 15 de enero
  • Episodio 3: 22 de enero
  • Episodio 4: 29 de enero
  • Episodio 5: 5 de febrero
  • Episodio 6: 12 de febrero
  • Episodio 7: 19 de febrero
  • Episodio 8: 26 de febrero
  • Episodio 9: 5 de marzo
  • Episodio 10: 12 de marzo
  • Episodio 11: 19 de marzo
  • Episodio 12: 26 de marzo

Tráiler de “Sentenced to be a Hero”

Ficha técnica

  • Título Original: Yusha-kei: 9004-tai Keimusho Kiroku (勇者刑 懲罰勇者部隊9004隊刑務記録)
  • Género: Fantasía oscura, Acción, Isekai (con un giro oscuro)
  • Estudio de Animación: Studio Kai (conocidos por Uma Musume Season 2 y Fuuto PI)
  • Director: Naoto Hosoda (quien dirigió Mirai Nikki y The Devil is a Part-Timer!)
  • Composición de la Serie: Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Overlord)
  • Diseño de Personajes: Hiromi Taniguchi
  • Música: Kenji Kawai (Legendario por Ghost in the Shell y Fate/stay night)
  • Origen: Basado en las novelas ligeras escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto
  • Distribución Internacional: Crunchyroll
