“Sentenced to be a Hero” Capítulo 7: Hora de estreno confirmado

Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 7 de “Sentenced to be a Hero”, el anime que está sorprendiendo a todos por su animación. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 7 de “Sentenced to be a Hero”

El capítulo 7 de “Sentenced to be a Hero” se estrena este jueves 19 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver el capítulo 7 de “Sentenced to be a Hero”

Vía Crunchyroll.

Crunchyroll es la única plataforma en Latinoamérica con los derechos de transmisión de “Sentenced to be a Hero” cada jueves de la semana hasta que llegue a su episodio final. Todos los capítulos estarán disponibles en la plataforma cuando termine la primera temporada.

Cómo ver “Sentenced to be a Hero” en Crunchyroll

Inicia sesión o regístrate: Entra a la web de Crunchyrollo abre la app en tu dispositivo (móvil, consola o TV). Usa el buscador: Haz clic en el icono de la lupa y escribe “Sentenced to Be a Hero”. Selecciona la serie: Verás el título con una imagen de Xylo Forbartz. Haz clic en ella. Configura el idioma: Dentro de la ficha de la serie, puedes elegir entre la versión original con subtítulos o el doblaje al español latino (Simuldub), que se estrena casi al mismo tiempo que en Japón. ¡Dale al Play!

Guía de capítulos de “Sentenced to be a Hero”

Episodio 1: 3 de enero (Especial)

3 de enero (Especial) Episodio 2: 15 de enero

15 de enero Episodio 3: 22 de enero

22 de enero Episodio 4: 29 de enero

29 de enero Episodio 5: 5 de febrero

5 de febrero Episodio 6: 12 de febrero

12 de febrero Episodio 7: 19 de febrero

19 de febrero Episodio 8: 26 de febrero

26 de febrero Episodio 9: 5 de marzo

5 de marzo Episodio 10: 12 de marzo

12 de marzo Episodio 11: 19 de marzo

19 de marzo Episodio 12: 26 de marzo

Tráiler de “Sentenced to be a Hero”

Ficha técnica