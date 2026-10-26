Físico, Albert Einstein reflexiona: el equilibrio personal no siempre llega cuando se permanece inmóvil, sino aprendiendo de los cambios que se te presentan en el camino | Foto: Internet
Físico, Albert Einstein reflexiona: el equilibrio personal no siempre llega cuando se permanece inmóvil, sino aprendiendo de los cambios que se te presentan en el camino | Foto: Internet
Por José Templo

Albert Einstein es recordado por sus aportes a la ciencia y por cambiar la manera en que entendemos el universo. Sin embargo, el físico alemán también dejó reflexiones sobre la vida cotidiana que siguen despertando interés. Una de sus frases más populares utiliza una experiencia cotidiana para explicar la importancia de avanzar, adaptarse y afrontar las dificultades. Esta comparación invita a pensar en cómo reaccionamos ante los cambios y por qué mantener una actitud flexible puede ayudarnos a encontrar estabilidad en medio de la incertidumbre.

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