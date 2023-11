El ‘Rey del Bolero’ peruano falleció el lunes 6 de noviembre causando gran conmoción entre los amantes del popular “Me Dices Que Te Vas” y otras icónicas canciones que no solo se entonaban al interior de una cantina. La muerte de Víctor Francisco de la Cruz Dávila, conocido artísticamente como Iván Cruz, fue confirmada por su esposa, quien además reveló detalles sobre los motivos del deceso, y desde El Comercio recordamos el momento en el cual fue comparado con Mick Jagger. Conoce qué dijo en aquel entonces sobre el cantante de The Rolling Stones, y la similitud con el look que lo caracteriza.

¿QUÉ DIJO IVÁN CRUZ CUANDO SE LE COMPARÓ CON MICK JAGGER DEBIDO A SU APARIENCIA FÍSICA?

La vida de Iván Cruz estuvo cargada de episodios tristes producto de diversos trastornos y enfermedades crónicas padecidas como el alcoholismo, por ejemplo, que lamentablemente tuvieron su final la mañana del lunes 6 de noviembre de 2023 cuando la mujer que lo acompañó por casi 60 años, confirmó el deceso, pero también de momentos inéditos que lo llevaron a ser comparado con el mismísimo Mick Jagger de los Rolling Stones.

Con 77 años a cuestas, el ‘Rey del Bolero’ partió a la eternidad habiendo recorrido Latinoamérica y Europa, y dejando un legado con canciones emblemáticas como “Vagabundo soy” cuya letra es recordada por aquel “Déjenme vivir mi vida”, y otros temas más bajo la apariencia de un rockandrollero de los 60.

En una entrevista concedida para la sección Luces del diario El Comercio en abril de 2018, Iván Cruz habló abiertamente sobre su afinidad con otros géneros musicales, el retiro de la escena musical, y también acerca del vínculo comparativo que lo relacionó con Mick Jagger específicamente.

“Yo soy de la época del rock and roll”, respondió el ‘Rey del Bolero’ cuando se le dijo que su look era similar al que presentaba la celebridad de The Rolling Stones, remarcando además que “esa es mi música”.

Acto seguido, Iván Cruz fue consultado sobre el reggaetón y hasta confesó que era hincha del Sport Boys, tradicional equipo chalaco que se fundó en la provincia constitucional donde él nació, creció y finalmente terminó siendo velado por sus familiares.

¿DE QUÉ MURIÓ IVÁN CRUZ Y DÓNDE FUE VELADO UN DÍA DESPUÉS DE SU SENSIBLE FALLECIMIENTO?

El fallecimiento de Iván Cruz ha enlutado al bolerismo peruano, y entristecido a Yolanda Flores, su esposa por largos 57 años, quien confirmó la lamentable noticia, y además en exclusiva para el diario Trome, contó detalles sobre su padecimiento.

De acuerdo a lo revelado por la cónyuge del ‘Rey del Bolero’, él falleció en el Hospital de la Base Naval del Callao debido a complicaciones asociadas a la diabetes que tenía y terminó afectando su hígado y riñón.

“Es un gran dolor para nosotros”, expresó Yolanda Flores profundamente acongojada, confirmándose además que el salón Nazca del Ministerio de Cultura (Mincul) ubicado en San Borja, es el lugar donde Iván Cruz será velado por seres queridos, familiares y seguidores hasta el jueves 9 de noviembre al mediodía.

LUGAR DONDE SERÁ ENTERRADO IVÁN CRUZ

Así como Yolanda Flores, Tony Cruz, hijo de Iván, también se hizo presente en el velorio del ‘Rey del Bolero’, y conversó en exclusiva con Trome desde las instalaciones del Mincul para asegurar que continuará con su legado.

En medio de la tristeza, reveló que los restos del icónico cantante peruano serán enterrados en el Campo Santo de Huachipa el mismo jueves 9 que dejará el Mincul tras el velatorio abierto de 9 a.m. a 8 de la noche.