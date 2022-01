Cuando el talento es bueno, es necesario reconocerlo, y así lo hizo Suga, quien ha quedado impresionado infinitamente con las habilidades de uno de los integrantes de BTS, quienes se caracterizan por tener innumerables talentos.

Suga reveló que una de las personas más talentosas en el mundo se encuentra dentro de BTS, se trata de su compañero de grupo, el rapero Jungkook, a pesar de haber trabajado con otros artistas, nadie se compara con su amigo.

“Trabajo con muchos otros artistas y he hablado con muchos músicos, pero Jungkook es el más talentoso que he visto hasta ahora. Siempre les digo esto a mis compañeros. “Nunca he visto a nadie tan talentoso como él””, declaró Suga.

El joven Suga realmente encuentra en Jungkook a una persona muy talentosa, pues así quedó impresionado con las habilidades del maknae de Bangtan que, simplemente tiene un don especial dentro de la industria musical.

Cuando Jungkook y Suga se unen, pueden hacer explotar sus talentos de cada uno, tanto de cantante como productor, algo que ha impresionado completamente a ARMY en diversas ocasiones.

Además, no se puede negar el gran talento que tiene Jungkook arriba y bajo del escenario, pues así ha logrado cautivar a todo su público, así como impresionar a Suga quien ha trabajado con muchas otras estrellas, pero ninguna como Jungkook.

