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Resumen

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Descubre todos los detalles del estreno, el elenco estelar con Zoë Kravitz y Pete Davidson, y la innovadora propuesta visual que combina acción cinematográfica con transmisiones en vivo y redes sociales. (Foto: Sony)
Descubre todos los detalles del estreno, el elenco estelar con Zoë Kravitz y Pete Davidson, y la innovadora propuesta visual que combina acción cinematográfica con transmisiones en vivo y redes sociales. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

“Cómo robar un banco”, la más reciente apuesta cinematográfica del director David Leitch, llegó a los cines peruanos este 12 de noviembre con una propuesta que fusiona el cine de atracos tradicional con la viralidad de las redes sociales y las transmisiones en vivo.

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