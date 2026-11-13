“Cómo robar un banco”, la más reciente apuesta cinematográfica del director David Leitch, llegó a los cines peruanos este 12 de noviembre con una propuesta que fusiona el cine de atracos tradicional con la viralidad de las redes sociales y las transmisiones en vivo.

¿De qué trata “Cómo robar un banco”?

La historia sigue a una banda de ladrones que decide filmar, editar y publicar sus atracos en internet, transformando sus delitos en un espectáculo digital que acumula miles de seguidores.

Al frente del grupo está Ryan, conocido en el mundo virtual como “El Lobo”. A medida que la popularidad de la banda crece en redes sociales, sus videos no solo captan la atención del público, sino también la de las autoridades. Un veterano agente del FBI, apoyado por una ingeniera de software, inicia una cacería para rastrear la huella digital del grupo y frenar sus operaciones.

Elenco principal y director

La película cuenta con un reparto de figuras reconocidas de Hollywood, liderado por un cineasta especializado en el género de acción y comedia:

Dirección: David Leitch (reconocido por éxitos como Tren bala, El especialista y Deadpool 2).

David Leitch (reconocido por éxitos como Tren bala, El especialista y Deadpool 2). Protagonistas: Nicholas Hoult (quien interpreta a Ryan / “El Lobo”), Zoë Kravitz, Anna Sawai y Pete Davidson.

Una propuesta visual entre el cine clásico y la cultura viral

Uno de los principales atractivos de la cinta es la combinación de dos lenguajes visuales distintos que conviven para reflejar el contraste entre la vida real de los personajes y su fachada pública:

Estética digital: Para simular el contenido creado por los propios ladrones, la producción empleó cámaras de acción, drones y cámaras de 360 grados, replicando el dinamismo de los videos virales y los livestreams.

Para simular el contenido creado por los propios ladrones, la producción empleó cámaras de acción, drones y cámaras de 360 grados, replicando el dinamismo de los videos virales y los livestreams. Cine tradicional: Para las secuencias dramáticas e íntimas de los protagonistas, Leitch optó por rodar en película de 16 milímetros, logrando una textura visual más cruda y personal que marca distancia frente al espectáculo que proyectan en internet.

Más allá de la acción: el trasfondo social de la historia

Aunque mantiene las persecuciones, el humor y la tensión propios del género de robos, el filme profundiza en las motivaciones humanas detrás de las máscaras. La trama aborda problemáticas contemporáneas como las deudas, la incertidumbre económica y la desconfianza hacia las instituciones.

Los protagonistas son personas que sienten que las vías tradicionales para alcanzar estabilidad han dejado de funcionar, lo que lleva la narrativa a cuestionar la delgada línea entre la legalidad y la justicia, así como el precio real de buscar fama en la era digital.

“Cómo robar un banco” ya está disponible en todos los cines de Perú.