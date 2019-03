Google Maps: ¿por qué se ha disculpado con sus usuarios de Japón?

Google Maps se ha disculpado por la repentina inestabilidad de sus mapas en Japón. Los errores pueden provenir del proveedor de datos de mapas de Google, Zenrin, o de la cancelación de su contrato. La especulación sobre la última opción hizo que las acciones de Zenrin cayeran un 16% el viernes pasado.

Las paradas de autobús cerca de la salida oeste de la estación Shibuya de Tokio ya no aparecían en el mapa. Los usuarios de Google Maps en Japón empezaron a notar otros fallos de funcionamiento la semana pasada: los callejones desaparecían, las carreteras y los ferrocarriles tenían una apariencia 'extraña' en el mapa y los edificios estaban fuera de lugar.



Las quejas llegaron tan rápido que Google se vio obligado a disculparse por los inconvenientes. El brazo japonés del gigante tecnológico dijo que lanzaría una investigación interna para resolver los problemas.

Si bien aún no está claro qué sucedió exactamente, es probable que el mal funcionamiento del mapa se relacione con el anuncio de Google del 6 de marzo de que actualizaría la sección japonesa de Google Maps en unas pocas semanas.

En ese momento, no se hizo mención de Zenrin Co., el fabricante de mapas y productor de sistemas de navegación para automóviles con base en Kitakyushu que ha proporcionado datos a Google Maps desde 2005. En este momento, no está claro si Zenrin proporcionó los datos erróneos. Es el resultado de la cancelación del contrato de la empresa con Google.

Las especulaciones sobre esta última posibilidad llevaron a una caída del 16% en los precios de las acciones de Zenrin en la bolsa de Tokio el viernes pasado. Ninguna de las compañías ha comentado hasta ahora sobre el estado actual de la relación de Zenrin con Google.