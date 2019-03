Bebé nace "embarazada" de su hermano gemelo y causa estupor en el mundo científico

Mónica Vega se realizó una ecografía durante el séptimo mes de embarazo de la que sería su tercera hija y lo que descubrió la dejó perpleja y conmovida. Es que las imágenes ecográficas mostraban que dentro de su vientre se estaba gestando su beba, Itzamara, y que, en el abdomen de Itzamara había un feto más pequeño, con su propio cordón umbilical y rodeado de líquido amniótico.

El caso, que sucedió en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y fue difundido por el programa televisivo local Los Informantes, de la cadena Caracol, corresponde a una rara alteración en el desarrollo embrionario llamado "fetus in fetu" o "gemelo parásito". Es un fenómeno que se produce cuando las células que van a conformar a los hermanos gemelos no se dividen en el momento adecuado y los dos embriones crecen de manera asimétrica. Se trata de una alteración muy poco frecuente, que se da en uno cada un millón de casos.



[- Gemelo parásito | Honduras reporta uno de estos extraños casos médicos]

[- Nace el primer bebé fruto de un trasplante de útero de un cadáver]

Lo que convierte al caso de Itzamara en un fenómeno único en el mundo, es que se haya descubierto al "gemelo parásito" en una etapa previa al nacimiento. En general, este pequeño feto que se forma dentro del cuerpo de su hermano suele descubrirse cuando el niño ya nació, e incluso unos años después, cuando es confundido con un tumor, hasta que se lo extrae y se descubre que se trata de un pequeño feto.



El cirujano fetal Miguel Parra fue el que trató el extraño sueso y tomó la decisión de realizar la cesárea para que Itzamara naciera en la semana 37 del embarazo, para luego realizarle una especie de "cesárea" para extraerle a su hermano.



El médico explicó que no se podía esperar a la semana 40 para el nacimiento de la pequeña, porque el pequeño "hermano" dentro de ella seguía creciendo y podía ser peligroso para la salud de Itzamara.



Sin corazón ni cerebro

​

Es necesario aclarar que, si bien el pequeño feto ubicado en el vientre de la beba tenía desarrolladas las extremidades, poseía cordón umbilical y estaba rodeado de líquido amniótico, carecía de corazón y de cerebro, y solo podría vivir en dependencia absoluta de Itzamara.



Según explicaron en el programa televisivo colombiano, las células que van a formar a dos gemelos idénticos se dividen en la primera semana de gestación. Si se dividen durante la segunda semana, los hermanos pueden desarrollarse como siameses.



En el caso del fetus in fetu de Barranquilla, la división se produjo en el día 17, y sucedió que "dos bebés se formaron no de manera simétrica, eso produjo un bebé que está dentro de su hermano embarazado", según las palabras del doctor Parra.



Apenas 24 horas después del nacimiento de Itzamara, y ante la angustia de sus padres Mónica y Yamil, los médicos procedieron a realizarle la inédita cesárea. Afortunadamente, todo salió bien para la pequeña, que, sin saberlo, se convirtió en la portadora de un caso científico único en el mundo.



Fuente: La Nación de Argentina

Síguenos en Twitter: