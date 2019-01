Bebés modificados genéticamente | El trastorno al que se enfrentan estos pequeños

A finales del año pasado, la noticia del nacimiento de un bebé modificado genéticamente causó polémica en la comunidad científica y distintos sectores sociales. El ADN del menor había sido modificado para que fuera inmune al virus del sida. Hoy, se sabe que hay una segunda mujer embarazada de entre 12 y 14 semanas de gestación.

Si bien pareciese que un hito de esta magnitud tendría que celebrarse, en realidad son más los cuestionamientos e interrogantes que han surgido a raíz de este acontecimiento; por ejemplo, la posibilidad de que los menores sufran de trastornos como el mosaicismo.

El tema es que la edición genética, que ha sido descrito como uno de los avances más importantes en la ciencia, sigue presentando demasiados peligros para gran parte de los científicos.

La técnica CRISPR (usada en los citados bebés) permite remplazar secciones de ADN en las células de cualquier organismo, por ejemplo genes que predisponen a sufrir algunas enfermedades, y ya se había aplicado en embriones humanos. Sin embargo, investigaciones como la del Instituto Wellcome Sanger de Inglaterra constataron que la técnica causa a menudo extensas mutaciones.

Según The New York Times, algunos científicos han manifestado que los datos que dio a conocer He Jiankui, el científico atrás de la modificación genética en los bebés, sugieren varios posibles problemas derivados del proceso de modificación.

Así por ejemplo Kiran Musunuru, genetista de la Universidad de Pensilvania que revisó dicho datos, sostuvo que “existen evidencias claras de la presencia de un mosaico genético” en los embriones editados de ambas gemelas, ha citado el diario.

¿Qué es el mosaicismo?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. explica en su portal web que el mosaicismo es un trastorno que puede dar lugar a distintas modificaciones en diferentes células, como las células sanguíneas, células de piel u óvulo y espermatozoides.



Se define como la presencia de dos o más poblaciones celulares con diferente composición genética en el mismo organismo. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones mitóticas que tienen lugar durante el desarrollo fetal.



Al producirse un error en la división celular trae como consecuencias probelmas como el síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter o síndrome de Down.



Francisco Mojica, uno de los creadores de la técnica CRISPR, explicó a N+1 que el mosaicismo es cuando "una parte del cuerpo estaría modificada de una forma y otra de manera diferente. Esta mezcla en el individuo tendría consecuencias mucho más dramáticas porque es imposible predecir qué va a ocurrir".

De tal manera, según el genetista, “alguna de estas niñas o las dos podrían desarrollar problemas como por ejemplo ser más susceptibles al virus de la gripe, u otras consecuencias que no conocemos".

"De acuerdo con experimentos previos que se han hecho en animales y que en una de las niñas se ha modificado solamente el gen de uno de los progenitores y no del otro, podría significar que siguen siendo susceptibles a la infección del virus del Sida. Puede ser que ni siquiera se haya conseguido nada", añade.

