ANÁLISIS| Evaluamos el Watch GT, el smartwatch de Huawei [VIDEOS]

El Comercio probó Huawei el reloj inteligente Watch GT, con una gran duración de batería, que se venderá en pack junto con los flamantes smartphones de la familia P30



Los smartwatches empezaron como una tendencia que prometía revolucionar el mundo de los gadgets, pero paulatinamente fue encontrando su verdadera ubicación: no ofrecer más de lo que podía hacer, no pretender (por el momento) reemplazar costumbres bien enraizadas, y –sobre todo- tratar de ser lo más parecido a un reloj convencional.



El octubre del año pasado, junto con el lanzamiento mundial del Mate 20 Pro, Huawei presentó su nueva versión de smartwatch: el Watch GT. Después de algunos meses, ese gadget estará disponible para los usuarios peruanos que opten por uno de los nuevos equipos de la familia P30. Para los desesperados, les dejo un resumen: es un dispositivo con funciones limitadas (a propósito) para realizar con mayor eficiencia menores funciones. Pero su principal diferencial es su autonomía que alcanza duraciones impensadas.

CARACTERÍSTICAS

Primero repasemos cuáles son las características de este smartwatch de Huawei, el Watch GT:



Dimensiones: 46,5 mm x 46,5 mm x 10,6 mm.

Peso: 46 gramos.

Materiales: marco de acero inoxidable, plástico.

Pantalla: 1,39 pulgadas, OLED, capacitiva. Resolución 454 x 454 píxeles.

Sistema operativo: Huawei Lite OS

RAM: 16 MB

Almacenamiento: 128 MB interno.

Sensores: Acelerómetro, giroscopio, medidor del pulso cardíaco, barómetro, brújula.

Batería: 420 mAh

Otros: A prueba de agua, hasta 50 metros; Bluetooth 4.2, Glonass, GPS, Galileo.

DISEÑO

El Watch GT de Huawei –estoy probando la versión Sport de 46mm- demuestra la intención de la industria con respecto a los smartwatches, y que ya mencioné líneas arriba: lograr que parezca un reloj tradicional pero con muchas más funciones en él. Después de haber probado varias generaciones de estos relojes inteligentes, de diferentes fabricantes, puedo decir que este modelo ofrece buen tamaño y, sobre todo, comodidad.

El Watch GT de Huawei tiene solo dos botones a uno de los costados. Su diseño refresca el mercado de los smartwatches. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La caja del Watch GT es de metal, con un diseño moderno. Su bisel es del tipo GMT (para poder ajustar un segundo huso horario), también de metal. No tiene corona, sino dos botones sobre el lado derecho de la caja. En la parte trasera del smartwatch encontramos los terminales de metal para cargar el reloj y los sensores y luces LED que sirven para llevar el registro del pulso.

Las correas son de jebe. Al tratarse de una versión sport y por las funciones que tiene el smartwatch, es la mejor opción. El Watch GT cuenta igual con unos seguritos que permiten retirar las correas para cambiarlas con otras que sean compatibles. Lleva la inscripción Huawei Watch GT impresa en bajo relieve, así como el nombre de la marca sobre la hebilla de metal. Con este diseño el usuario puede vestir este gadget tanto para una ocasión un poco más formal como para realizar algunas actividades físicas.

Una de las ventajas del Watch GT de Huawei es que permite al usuario cambiar las correas del smartwatch. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El principal punto en contra es que, como por sus funciones el Watch GT de Huawei invita a no quitárselo nunca, las correas de jebe y la parte trasera de la caja –que es de plástico- son acumuladores de suciedad y hay que estar muy pendiente para tenerlos en buen estado.

DESEMPEÑO

Me parece que acá Huawei lo ha tenido muy claro: el Watch GT no debía ser un smartwatch que tenga demasiadas funciones, sino que trate de centrarse en unas cuantas y las realice lo mejor posible. En este caso, no se hace líos, pues se centra en ser un asistente de actividad física y en llevar registro del sueño y el pulso cardíaco. Si bien permite recibir notificaciones de las aplicaciones que tengamos descargadas en nuestro celular (con el que debemos emparejar el reloj), no tiene aplicaciones adicionales para instalar en el dispositivo.

Sin dudas, el Watch GT de Huawei brinda una buena experiencia para el usuario de gran actividad física. Sin dudas es un smartwatch pensado para nuestros tiempos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El botón superior sirve para acceder al menú con las rutinas de ejercicios, los registros, el estado del ejercicio, frecuencia cardíaca, los círculos de actividad, el registro del tiempo de descanso, el barómetro, la brújula, el estado del tiempo, revisar mensajes, el cronómetro, temporizador, la alarma, la linterna, la función para buscar el teléfono y para acceder a la configuración. El botón interior del Watch GT de Huawei permite acceder a las funciones de actividad física: correr con guía, al aire libre, en interiores, caminar, carrera entre países, ciclismo, bicicleta fija, nado en piscina, nado en exteriores, y otro tipo de ejercicios. Si quieres regresar al menú anterior, debes presionar el botón de arriba. Luego de eso, nada más.

Cuando el Watch GT de Huawei está activo, puedes deslizar el dedo sobre la pantalla de arriba hacia abajo y acceder a los últimos mensajes que hayas recibido. Para acceder al detalle solo deberás tocar sobre el mensaje elegido. En el caso de correos como Gmail solo te mostrará el texto completo del asunto. No podrás acceder a nada más. Solo es una notificación. En el caso de apps como WhatsApp e Instagram podrás ver el texto del mensaje completo. Eso sí, es un poco frustrante al inicio acostumbrarse a no poder acceder a más información o a que, al momento de ver el detalle del mensaje, intentes regresar a la ventana anterior pasando el dedo en cualquier dirección sobre la pantalla sin éxito. Para regresar, siempre deberás presionar el botón de arriba a la derecha del smartphone.

Cerrando la reseña del #WatchGT de @HuaweiMobilePe: Lo bueno, puedes ver los tuits completos. Lo malo (para algunos) no poder realizar ninguna acción luego de ello. pic.twitter.com/IQwNX3guVq — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 27 de marzo de 2019

Al deslizar el dedo de arriba hacia abajo de la pantalla cuando esta esté activa, accederás a las herramientas de acceso rápido en el Watch GT de Huawei: No molestar, pantalla activada, Buscar mi teléfono, bloquear y el acceso directo a la configuración. Además, habrán iconos que te indiquen que el reloj inteligente está conectado a un smartphone vía Bluetooth, así como el estado de tu batería y la fecha.

Finalmente, al deslizar el dedo de izquierda a derecha o viceversa en la pantalla del Watch GT, accederás a lo que Huawei quiere que tengas siempre a la mano: tu registro de pulso cardíaco, el estado de tiempo y tus círculos de actividad.

Como les indiqué, si han usado smartwatches con anterioridad, es posible que en los primeros minutos sientan algo de frustración al ver que las acciones son algo limitadas en este Watch GT de Huawei. Sin embargo, con el paso de las horas y los días empiezas a entender su real función, la de un dispositivo que no pretende ser independiente, sino que busca ser un complemento, un asistente, una ayuda para cuando quieras saber qué mensajes has recibido y de qué se tratan, y para cuando quieras complementar tu actividad física llevando el registro de todo lo que haces (y puedes hacer). Puedes rechazar llamadas, pero no puedes contestarlas.

Esta es la función de la app Huawei Health que te permite monitorizar tus horas del sueño con el #WatchGT de @HuaweiMobilePe pic.twitter.com/7pb7G5dOWt — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 27 de marzo de 2019

Para emparejar el Watch GT con el smartphone no usarás una app especial para wearables, sino la aplicación de salud de Huawei. Tras emparejar los dispositivos, podrás llenar las fichas con tus datos y empezar a llevar un control de tu actividad. A mí me llamó mucho la atención la posibilidad de llevar un control de la calidad del sueño. Había escuchado sobre otros dispositivos que hacen eso, así como testimonios de gente que había usado esa data para tratar de mejorar sus horas de sueño profundo. Me animé y decidí dormir varios días con el reloj puesto. Debido a su diseño, peso y materiales, no sentí ninguna incomodidad. Más bien, en la mañana siguiente podía tener una idea (ya que son datos de referencia) de cómo había ido mi sueño ligero y el profundo, y cuántas veces me desperté en la noche. Sin dudas, información que me ha planteado un reto para mejorar esas horas de descanso.

Una de las cosas que me gustan del #WatchGT de Huawei es que me permite fijarme en valores importantes a los que antes no prestaba atención. Tengo que aprender a dormir mejor (y hacer más ejercicio). pic.twitter.com/gTqtMTlpd8 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 26 de marzo de 2019

BATERÍA

Al estar acostumbrado a escuchar cifras de mAh en miles cuando se habla de smartphones, leer que el Watch GT de Huawei solo tiene 420 mAh puede sonar a muy poco. Sin embargo, la marca china le ha puesto a este gadget un sistema operativo propietario: el Huawei Lite OS, la propuesta de la china para sus dispositivos de IoT. Desde el punto de vista del usuario no se va a notar la diferencia (o en todo caso, no se notará una gran diferencia con respecto a los dispositivos de la competencia), pero en el funcionamiento es el que permite una mejor distribución de las tareas, el aprovechamiento óptimo de la memoria y brindar una autonomía que –según promesa del fabricante- alcanza los 14 días.

En mi caso, hice el unboxing del Watch GT y el equipo tenía 50% de carga. En lo que lo configuré y demás, empecé a usarlo un lunes pasadas las 10:00 p.m. Le activé todas las notificaciones posibles (sobre todo de un par de grupos de WhatsApp que escriben cientos de mensajes al día), lo que hizo que las vibraciones del smartwatch sean sumamente constantes. No lo apagué y solo me lo quité para bañarme. Con todo y eso, recién sobre el domingo por la noche estaba con menos de 5% de batería. Un poco antes de cumplirse una semana. Si lo extrapolamos a un uso menos extremo, tranquilamente una carga al 100% podría superar los 14 días. Para cargarse, el Watch GT usa un cargador magnético que permite tener la batería a 100% en poco más de una hora.

CONCLUSIÓN

El Watch GT de Huawei no es un smartwatch especializado en actividad física. Tampoco es un dispositivo pensado en llenarlo de aplicaciones para intentar. Esta vez la empresa china intenta por un equipo sobrio, pensado para quien quiere tener un registro de sus actividades físicas sin ser demasiado sofisticado; para quien quiere un dispositivo sencillo pero lo suficientemente elegante para usarlo todos los días; para quien quiera tener un registro referencial de sus signos básicos de salud y plantearse metas reales para empezar a cumplirlas. Es una apuesta interesante que estará a disposición de los usuarios peruanos.