USB 4.0 | ¿Qué es, para qué sirve y cómo nos puede ayudar a transferir datos?

La compañía USB-IF es una organización que vela por el desarrollo y cumplimiento del popular estándar de transferencia de energía y datos, anunció los primeros detalles del USB 4.0, un bus que complementará a los actuales USB 3.2 y USB 2.0 (el más utilizado).

Ello podría significar que el puerto de conexión evolucione y la mayoría de usuarios tengan que comprar cables y adaptadores. Sin embargo, no será así. La organización, de momento, no cambiará el actual puerto de conexión, conocido como USB tipo C presente en las computadoras, tabletas y todo tipo de móviles.

El USB 4 será utilizado cuando los equipos estén preparados para ello y los cables sean compatibles con el estándar.

USB 4.0 | Características

Uno de los problemas con el actual USB 3.2 es su compatibilidad, pues había que tener cuidado a la hora de elegir cables y periféricos porque podemos encontrar algunos que soportan esta conexión, pero no el Thunderbolt a pesar de tener una apariencia similar.

En cambio, con el USB 4 no sucederá esto porque es retrocompatible con el USB 3.2 y 2.0 como con Thunderbolt. Ello se conoció gracias a la liberación del estándar Thunderbolt 3 por parte de Intel, el cual será parte de esta nueva conexión. De esta forma, Thunderbolt y USB podrían converger en una única arquitectura para transferencia de datos, señales de vídeo y energía. Un solo cable para todo.

USB 4.0 | Ventajas

La más importante es la velocidad. USB 4 poseerá la misma velocidad que el actual Thunderbolt 3, es decir 40Gbps, el doble de lo que puede alcanzar una conexión USB 3.2.

Este sistema se podrá usar para conectar tarjetas gráficas externas a una PC, para mover un monitor con resolución 5K dos con resolución 4K y alimentar dispositivos con hasta 100V de potencia.

“La liberación del protocolo Thunderbolt es un hito importante para hacer que el puerto más simple y versátil de hoy en día esté disponible para todos. Esto, junto con la integración de Thunderbolt 3 en los próximos procesadores Intel, será beneficioso para la industria y los conusmidores", comentó Jason Ziller, responsable de la división de conectividad de Intel.

Con la llegada del nuevo estándar, la conexión USB-A, la más antigua, desaparecerá por completo.