Mira el unboxing del iPhone Xs Max | VIDEO

El lanzamiento de los nuevos iPhones ha traído una serie de comentarios a favor o en contra. Sin embargo, una cosa es clara: todos están hablando de la nueva familia de smartphones de Apple. A solo unos días del inicio de su venta en EE.UU., y gracias a la tienda en línea Fexpress, El Comercio tiene uno de estos dispositivos para prueba.



Pero antes de continuar, recordemos cuáles son las características del iPhone Xs Max de Apple:



►Pantalla: 6,5 pulgadas.

►Resolución: 2688 x 1214 pixeles

►Batería: 3.300 mAh

►Procesador: Apple A12 Bionic

►Memoria RAM: 4 GB

►Memoria interna: 64/256/512 GB

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 7 MP

UNBOXING

Pese a toda la emoción que pueda estar relacionada con estos nuevos equipos, la verdad es que Apple no hace demasiados cambios con respecto al aspecto de la caja: Siempre con el blanco predominando, ahora con una imagen del equipo en la parte frontal, en los laterales la palabra iPhone y en la parte superior e inferior el popular logo de la manzana. Finalmente, en la zona posterior, trae un resumen de las características de este smartphone.

Tras retirar la tapa, nos encontramos con una caja que contiene la guía de uso y otra documentación del smartphone, así como dos stickers con el logo de Apple. Detrás de la caja podemos ver por fin el nuevo iPhone Xs Max. Hace un año, un teléfono de sus dimensiones podría haber llamado mucho la atención, pero hoy solo confirma que la tendencia de smartphones grandes y la posibilidad de que se pueden diseñar de manera muy atractiva.

Debajo del equipo tampoco hay gran novedad: el adaptador de pared (que sigue sin tener tecnología de carga rápida), los auriculares tradicionales con conector lightning y el cable USB-A a Lightning. Nada más. Esta vez, un equipo de tan alta gama (y por lo tanto de alto precio) como el iPhone Xs Max no trae el adaptador de lightning a USB-C. Si lo requieres, deberás comprarlo por separado.

PRIMERAS IMPRESIONES

En cuanto a diseño, si bien -desde mi punto de vista- el iPhone Xs Max parece no tener grandes novedades, el color dorado de este año es simplemente espectacular. La doble cámara trasera sigue sobresaliendo del cuerpo, por lo que se necesita una carcasa para protegerlo. Repito: es un smartphone grande, pero no es extraño ni complicado de usar cuando se tiene en la mano.

En cuanto al desempeño, hasta el momento lo he usado muy poco, pero me parece que va muy rápido. Incluso más rápido que el 8 y el X del año pasado. Quizás es una percepción mía. La pantalla de iPhone Xs Max se ve muy bien y es lo primero que al resto de personas le llama la atención. Se ve linda y hace que las cosas en ella se vean mejor. El salto entre aplicaciones es muy fluido y repite los gestos sobre la pantalla para la navegación, cosa que ya había probado con el iPhone X del 2017. Son tres gestos básicos, pero en cuestión de horas te acostumbras.

Sobre la duración de la batería no puedo decir mucho, pues mientras escribo estas líneas solo han pasado unas horas desde que lo recibí de manos de representantes de Fexpress, y en la madrugada no lo usé mucho. Sin embargo, durante toda la mañana lo empleé a fondo, con redes sociales, streaming, multimedia y más. Asumo que en breve podré darme una mejor idea de su desempeño en cuanto a la autonomía de este iPhone.

Así me va con la batería del #iPhoneXsMax las pocas horas que lo vengo usando. pic.twitter.com/9DIQYdP7DG — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 23 de septiembre de 2018

Las cámaras son un aspecto importante para muchos usuarios. En lo poco que he podido usar este iPhone, me parece que repite la calidad mostrada por el modelo del 2017. Eso no está mal. Por el contrario, repite un desempeño muy bueno, sobre todo en las funciones novedosas como las de retrato. Hay que esperar a ver cómo le va en las pruebas de noche. Eso sí, ya no hay restricciones con respecto a la cantidad de video que puedas grabar en 4K y la cámara frontal ahora es 1080p.

Siempre eficiente el Modo Retrato del iPhone desde la generación anterior. #iPhoneXsMax pic.twitter.com/CjUeRUsXPv — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 23 de septiembre de 2018

Finalmente, hay una controversia con respecto a que si los iPhones comprados en EE.UU. podrán funcionar correctamente en el Perú, debido a que aparentemente no contarían con una de las bandas que sí usamos en el país, lo cual traería como consecuencia que los smartphones no tengan el desempeño óptimo. En lo particular, he tenido señal de LTE (4G) como ha sucedido con otros smartphones. Eso sí, hasta el momento no he podido conectarme a una señal 4,5G.

Continuaré con las pruebas de este iPhone Xs Max. Si tienen alguna duda con respecto a este equipo, pueden dejarlas en los comentarios.