YouTube: Bill Gates regaló esto a su "amiga secreta" por Navidad

Navidad y Año nuevo son fechas especiales en las que muchas personas aprovechan para realizar intercambio de regalos con juegos como el del "amigo secreto". Pues bien, la red social Reddit no está exenta de esta actividad ya que tiene el ‘Secret Santa’, que se juega entre sus usuarios a nivel mundial. Lo realmente anecdótico es que incluso Bill Gates participa del evento.

Este año, la usuaria "VietteLLC" fue la afortunada en recibir regalos por parte del multimillonario creador de Windows, según informan en Mashable. Ella quedó muy asombrada al ver todos los presentes que recibió, y con razón, ya que el empresario indagó en los gustos de la joven para sorprenderla.

Dentro de la lista de obsequios que la usuaria recibió se encuentran un enorme gato de peluche, un cuadro hecho de temática de gatos, múltiples donaciones a organizaciones que cuidan felinos y varios libros relacionados a su fanatismo; y es que “VietteLLC” es amante de los gatos.

Pero no solo eso, tanto se implicó Bill Gates en su labor de amigo secreto que le regaló retratos familiares en dónde el mismo se coló. "Espero que no te importe que me haya metido en tus retratos familiares" le escribió en una tarjeta.

No es la primera vez que Gates participa en ‘Secret Santa’ de Reddit y no es la primera que sorprende a su amigo con este tipo de regalos, mostrando hasta qué punto se implica a la hora de elegirlos.

EL Dato

Ahora que Gates ya no es el presidente de Microsoft tiene más tiempo para dedicarse a este tipo de actividades. Junto con su esposa, Melinda, es una de las personas más activas del mundo en lo que ayuda al desarrollo y donaciones respecta. De hecho tiene pensado donar la mayor parte de su fortuna y acciones de Microsoft cuando muera.



