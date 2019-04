Apple presentaría tres iPhone con pantalla OLED en 2020

Todavía no se han anunciado los detalles de los nuevos iPhone para este 2019, pero ya vamos leyendo informaciones sobre la siguiente generación, la de 2020. Según DigiTimes, Apple estaría pensando en cambiar el tamaño de sus pantallas para el próximo año.

El portal asiático indica que la firma de la manzana mordida planea lanzar tres iPhone con pantalla OLED para 2020. Este año es probable que mantenga un modelo con pantalla LCD (el sucesor del iPhone XR). Sin embargo, la novedad no solo sería este cambio de pantalla, sino también el tamaño de la misma.

Los tres últimos móviles que ha lanzado Apple al mercado poseen tres tamaños diferentes. El XS tiene 5,8 pulgadas, el XR 6,1; mientras que el XS MAX,6,5 pulgadas.

En setiembre de 2020 podrían cambiar a los siguientes tamaños: 5,42 pulgadas para el modelo más pequeño; 6,06 pulgadas para el modelo mediano y 6,67 pulgadas para el modelo más grande. De esta forma, se puede apreciar que el modelo de mayor tamaño crece, mientras que el más chico se reduce.

En Digitimes apuntan también a que tendremos una nueva tecnología con pantalla OLED. Se usarán paneles de Samsung Display y LG Display con tecnología Y-Octa y TOE, respectivamente, las cuales permiten eliminar una capa de panel para volverlo más fino y que la distancia entre el dedo del usuario y los píxeles sea menor. Ello también significa tener con teléfono con menos grosor.

Por lo pronto, esta información aún no es confirmada, pero podremos comprobarla dentro de un año y medio aproximadamente. DigiTimes suele tener acceso a la cadena de proveedores de Apple, por lo que puede ser una voz autorizada, aunque no siempre ha acertado en sus predicciones. Sin embargo, ello no significa que esta pesquisa no sea lógica; pues los tamaños cambian cada cierto tiempo.