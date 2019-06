Maluma recuerda su paso por "Combate": "Creo que valió la pena" | VIDEO

Cuando la gente piensa en el éxito, suele quedarse con la imagen de lo que ya se ha logrado y no con todo el esfuerzo que hay detrás. Consciente de ello, Maluma, el artista latino más popular en la actualidad, decidió hacer una pausa para contar la verdad detrás de sus triunfos en un documental que lleva por título "Lo que era, lo que soy, lo que seré", y que ya se puede ver gratuitamente en la plataforma YouTube Originals.

Como parte de las actividades promocionales del documental, El Comercio conversó en México con el colombiano, quien reconoció que el Perú fue una pieza fundamental en su crecimiento profesional.

AÑOS DE SACRIFICIO

La carrera de Maluma comenzó cuando él era todavía un estudiante de secundaria y, tras asistir a un show de reggaetón en Medellín, se convenció de que lo suyo era la música. Fue gracias a su tía, Yudy Arias, una presentadora de noticias de espectáculos en la TV colombiana de esa época, que grabó su primera canción: "Farandulera". Y así empezaron años de intenso trabajo.

Maluma cantaba en fiestas escolares, quinceañeros y todo tipo de eventos para hacerse conocido. Él recuerda que en 2010 ofreció entre 250 y 300 shows (muchos de ellos gratuitos) para que su nombre empezara a ser familiar. En 2012, como parte de su estrategia para ganar nuevos mercados, llegó al Perú. Y, efectivamente, hizo de todo para conquistar a su nuevo público.

Maluma habla de "Combate"

"Cuando comencé mi carrera, yo hacía en Colombia y también en el Perú (mi trabajo de promoción). Estaba creciendo en ambas parte de igual manera. Y Perú se convirtió en mi segundo hogar durante mucho tiempo", recordó Maluma en diálogo con El Comercio.

El artista explica que sus visitas a Lima le vuelven a traer a la mente imágenes de sus inicios.

"Recuerdo que hice 'Combate', estuve una semana allí, y tuve que hacer un millón de cosas para que el público peruano se enamorara de mi música (...) Nunca me voy a olvidar que el Perú fue uno de los primeros países que me dio la mano. Y volver me da mucho sentimiento y me recuerda muchas cosas muy especiales", continuó el intérprete de "Corazón".

Aunque actualmente genera impacto el contraste entre sus primeros años y su éxito internacional (acaba de grabar con Madonna y cantó "Felices los 4" en los VMAs 2018, de la cadena MTV), Maluma sonríe al recordar las experiencias que lo convirtieron en lo que es hoy.

Sobre "Combate" tiene imágenes gratas: "Me acuerdo que había un juego en 'Combate' en el que te daban como vueltas y tenías que ir a patear un 'penalti' y yo creía que eso era normal pero di las vueltas y me caí, casi me fracturo la tibia; y una vez que sangré por la nariz. Muchos momentos de los que ahora uno se ríe, pero fueron muchas cosas que hice en algún momento para poder ganarme ese cariño y creo que valió la pena. Perú es un pueblo que quiero mucho", indicó.

Documental "Lo que era, lo que soy, lo que seré" de Maluma. (Fuente: YouTube Originals)

Maluma cumplió 25 años en enero pasado y, en menos de 10 años de actividad, ha pasado a ser uno de los actos latinoamericanos más grandes a nivel internacional. La producción en la que revela qué hay detrás de su exitosa carrera, es la tercera que lanza YouTube en español en YouTube Originals, su plataforma de contenido diferencial.