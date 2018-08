El hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo está de cumpleaños y su famosa madre empleó Instagram para enviarle un cariñoso y especial saludo.

La artista felicitó de una forma muy peculiar a su primogénito Eduardo, quien cumplió recientemente 23 años.

"Mi niño hermoso, cuando naciste no llegaste con instrucciones, estoy consciente que he cometido algunos errores a lo largo del camino y por ellos te pido perdón", inicia el texto que escribió Gaytán en sus redes sociales en honor a Eduardo Jr..

"Estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy. El día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad", remarcó la artista.

La publicación de Biby Gaytán recibió una serie de comentarios positivos, en los que se destaca el gran parecido físico del joven con su padre y el buen trabajo que la actriz ha hecho con sus hijos.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se casaron en 1994. La pareja de artista mexicanos tiene 5 hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel.

En 1998, Gaytán -que también formó parte del grupo Timbiriche por un par de años- optó por alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse de lleno a su familia.