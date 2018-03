Instagram: Selena Gómez reaparece feliz en fotos tras terminar con Justin Bieber

La cantante estadounidense Selena Gónez reapareció en Instagram tiempo después de confirmarse su segundo alejamiento de su colega canadiense Justin Bieber.

Fueron tres las imágenes que compartió la artista en dicha red social. En las mismas se luce sonriente promocionando bolsos de una conocida marca comercial.

Medios estadounidenses refieren que las fotografías de Selena Gómez sonriente coinciden con la aparición de "Mi querida melancolía", el nuevo álbum de The Weeknd, ex pareja de la cantante.

Como se recuerda, Selena Gómez mantuvo una relación de 10 meses con The Weeknd. Al terminar con este retomaría su romance con Justin Bieber.

En Instagram la también productora de televisión y filántropa cuenta con 135 millones de seguidores.

Seguidores de The Weeknd han especulado en torno a si algunas de las canciones del nuevo álbum lanzado en Spotify tienen inspiración en esos 10 meses de romance.



En el caso de la canción "Call Out My Name" la letra hace mención a una persona que ayudó a otra "a salir de un lugar roto". Como se recuerda, la relación entre ambos se dio mientras ella sufría severos problemas de salud.



Se dijo que incluso el canadiense debió suspender algunos de sus conciertos para cuidar a Selena Gómez.