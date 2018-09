"El mundo oculto de Sabrina": todo sobre la nueva serie de Netflix

Netflix transforma la historia de Sabrina, la bruja adolescente en un oscuro drama. Esta serie basada en la famosa serie cómic Chilling Adventures of Sabrina (El mundo oculto de Sabrina), contará, al igual que Sabrina the Teenage Witch, protagonizada por Melissa Joan Hart, el origen y las aventuras de Sabrina Spellman, aunque esta vez tendrá un enfoque terrorífico.

Según su descripción oficial, Sabrina intentará reconciliar su naturaleza. Después de todo, es mitad mortal y mitad bruja. La bruja adolescente será obligada a enfrentar a las fuerzas del mal que la amenazarán a ella, a su familia, a sus amigos en Greendale y en última instancia, al mundo entero.

Escrita por el director creativo de Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa, El mundo oculto de Sabrina tendrá dos temporadas y un total de 20 episodios. La primera entrega llegará a Netflix el próximo 26 de octubre.

TRÁILER Y SINOPSIS



De a la descripción de la plataforma streaming Sabrina está por cumplir 16 y se debate entre el mundo de la magia de su familia y el de sus amigos.



En el teaser de menos de un minuto de duración se muestra a Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka celebrando su cumpleaños 16 de una forma siniestra, ya que se encuentra rodeada de seres demoníacos, aunque en un primer momento aparece sola con sus tías Hilda (Lucy Davis) y Zelda Spellman (Miranda Otto).



Junto a los rituales satánicos, visiones y fenómenos paranormales la sonrisa de la joven bruja cuando apaga las velas de su pastel de cumpleaños es una de las cosas que más intriga causa del clip.



PERSONAJES Y ACTORES



SABRINA SPELLMAN (Kiernan Shipka) es una joven empoderada (mitad mortal, mitad bruja) que apenas está comenzando su educación oscura como hechicera, aunque intenta mantener una vida normal como estudiante de segundo año en la escuela Baxter. Inteligente, compasiva y valiente hasta el punto de la imprudencia, Sabrina es todo lo que se interpone entre nosotros y las fuerzas de la oscuridad que amenazan nuestro mundo. En la imagen, con Lachlan Watson (como Susie Putnam), Jaz Sinclair (como Rosalind Walker) y Ross Lynch (como Harvey Kinkle).



HARVEY KINKLE (Ross Lynch) es el novio de Sabrina. Harvey, el irresistible príncipe encantador de este oscuro cuento de hadas, es hijo de un minero de carbón, completamente ajeno a las fuerzas oscuras que conspiran para mantenerlo separado de Sabrina.

HILDA SPELLMAN (Lucy Davis) es una de las dos tías brujas de Sabrina. Más cariñosa que Zelda, la naturaleza maternal de Hilda y su cálido sentido del humor ocultan una vena perversa y macabra. Ella es experta en preparar hechizos de desprecio contra los enemigos de su familia y pociones de amor para los estudiantes de la escuela Baxter.

ZELDA SPELLMAN (Miranda Otto) es la tía bruja más rígida de Sabrina. Orgullosa y devota, Zelda cree que no hay mayor honor que servir al Señor Oscuro como miembro de la Iglesia de la Noche. Ella es la encargada de imponer disciplina y de proteger a Sabrina con uñas y dientes. Si ella es Caín, Hilda es Abel.

MARY WARDWELL / MADAME SATÁN (Michelle Gomez) es la maestra favorita de Sabrina y su mentora en la escuela Baxter. Cuando está poseída por la Doncella del Diablo, MADAME SATÁN, la señora Wardwell se convierte en una seductora y astuta manipuladora, siempre tratando de atraer a Sabrina por el Camino de la Noche.

AMBROSE SPELLMAN (Chance Perdomo) es el primo hechicero de Sabrina que viene de Inglaterra. Al ser puesto bajo arresto domiciliario por el Comité de Brujas, Ambrose tiene prohibido abandonar la funeraria en donde vive con las Spellman. Ingenioso, pícaro y pansexual, es uno de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto a hacer travesuras.

PADRE BLACKWOOD (Richard Coyle) es el sumo sacerdote de la Iglesia de la Noche y decano de la Academia de las Artes Ocultas. Despiadado y ambicioso, el padre Blackwood esconde unos planes terroríficos y oscuros que lo pondrán en conflicto directo con Sabrina y con otros miembros del aquelarre.

LAS AMIGAS DE SABRINA, ROSALIND WALKER (Jaz Sinclair) Y SUSIE PUTNAM (Lachlan Watson) Rosalind es la presuntuosa, empoderada y franca hija del ministro de Greendale y la mejor amiga de Sabrina en la escuela Baxter. Susie Putnam es una de las amigas de Sabrina en la escuela Baxter y miembro fundadora del recién creado club escolar MAGIA (Mujeres Asociadas en la Genialidad Interseccional y el Arte). Valiente y optimista, aunque ha sufrido acoso en la escuela, Susie vive en una granja en las afueras de la ciudad y lidia con una aterradora amenaza sobrenatural en casa.

NICHOLAS SCRATCH (Gavin Leatherwood) es un joven y apuesto hechicero de la Academia de las Artes Ocultas que se hace amigo de Sabrina Spellman, la alumna nueva. Un acólito de las enseñanzas del padre de Sabrina, Nicholas también se siente atraído por ella y hay chispas inmediatas entre ambos.

LAS HERMANAS EXTRAÑAS AGATHA (Adeline Rudolph), PRUDENCE (Tati Gabrielle) Y DORCAS (Abigail Cowen) son un trío de poderosas y raras brujas adolescentes en la Academia de las Artes Ocultas que menosprecian a Sabrina por ser mitad mortal.

PRIMER EPISODIO



El showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacas, reveló que el primer episodio de Chilling Adventures of Sabrina se titula ‘October Country’ y que ha sido escrito por él mismo. Lee Toland Krieger, director de The Age of Adaline y colaborador habitual de Riverdale, dirigirá este piloto.



Las grabaciones de Chilling Adventures of Sabrina comenzaron febrero en Vancouver (Canadá). Netflix ya encargó dos temporadas del show, de 20 episodios en total.



EQUIPO CREATIVO



Como la nueva Sabrina es un producto relacionada a Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa está desarrollando la serie, desenvolviéndose como guionista y productor.



Aguirre-Sacasa, quien a su vez es jefe creativo de Archie Comics, será productor ejecutivo de Chilling Adventures of Sabrina junto a sus colaboradores de Riverdale Greg Berlanti, Sarah Schechter, el CEO de Archie Comics, Jon Goldwater, y Lee Toland Krieger.



Chilling Adventures of Sabrina es un proyecto de Berlanti Productions para Warner Bros. Television, aunque sus derechos de transmisión los tiene Netflix.



FECHA DE ESTRENO



La primera temporada de Chilling Adventures of Sabrina se estrenará el 26 de octubre de 2018 por Netflix a nivel mundial.