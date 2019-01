"Deadly Class": María Gabriela de Faría, una actriz en contra de los estereotipos

La actriz venezolana María Gabriela de Faría se hizo famosa en Latinoamérica en el 2008 gracias a la serie juvenil "Isa TKM". Ahora, con 25 años, quiere conquistar Hollywood. Y la serie "Deadly Class" seria la plataforma para lograrlo. En una conferencia telefónica con El Comercio, reveló cuán difícil ha sido este camino.

En la serie ambientada en los años ochenta, María Gabriela de Faría interpreta a María Salazar, una estudiante de Deadly Class, una academia 'underground' que se encarga de formar a futuros villanos en San Francisco, Estados Unidos. La joven tiene la capacidad de convertirse en un arma mortal.

La actriz reveló que este es un papel soñado para cualquier intérprete por el esfuerzo físico y emocional que requiere. "Cuando hice la audición, me di cuenta que eran escenas súper complicadas y emocionales; y al mismo tiempo, con muchas capas. Y pensé que me encantaría hacer este personaje. Además, es latina", comentó.

También indicó que aunque ya hay mucha inclusión en Hollywood aún es difícil ingresar a ese mercado. "Es durísimo. Es muy difícil. Tenemos mucho trabajo por hacer", agregó.

"Para los latinos no hay muchos (papeles) así. Normalmente, somos la muchacha que limpia, las víctimas, etc. En este caso, María es una de las más fuertes y talentosas de la academia. Y eso no pasa siempre", añadió.

La actriz de 25 años ha realizado diversos castings desde que llegó a Estados Unidos hace ocho años, sin embargo, su carrera no pudo despegar debido a qué los directores no confiaban que podía actuar hablando netamente en inglés. Paralelamente ha trabajado en producciones para Latinoamérica.

"Hecho muchas audiciones, pasando muchos filtros, pero al final la respuesta del director era: 'pero no ha trabajado en Estados Unidos, no ha trabajado en inglés y no podemos confiar que lo va hacer bien'. Yo pensaba: 'por qué no me dan la oportunidad. Si no me la da alguien no podrán saber si soy buena o mala para esto'", agregó.

Para la intérprete es "muy importante que este show sea exitoso y no solo el recibimiento de María sea positivo". "Siento la responsabilidad de demostrar a Hollywood que no solo somos buenos para una clase de personajes, que no solo somos buenos para contar ciertas historias, sino que podemos hacerlo todo", dijo.

De Faría también reveló que se considera fan de la actriz mexicana Karla Souza, estrella de la serie "How to Get Away With Murder". "Ella es una de esas latinas que nos muestra que se puede hacer este trabajo. Claro que los latinos podemos ser protagonistas de shows y series".

Finalmente, cree que ahora que está protagonizando una serie es "algo surreal". "Creo que va a dar mucha responsabilidad y mucho agradecimiento a la vez. Es como un tornado de emociones. Me toca seguir trabajando muchísimo y no dar nada por sentado. Porque una cosa es llegar a la meta y otra cosa es mantenerse ahí", concluyó.

EL DATO:

El estreno exclusivo de "Deadly Class" en América Latina es el jueves de 17 de enero a las 10 p.m. por FX.