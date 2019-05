'Game of Thrones' 8x06: ¿Y si Ser Bronn se sienta en el Trono de Hierro?

GOT Teoría | Durante ocho años hemos estado hablando sobre la posibilidad de que tanto Jon Snow, Daenerys, Tyrion Lannister o hasta el desaparecido 'Rey de la Noche' sea el que se siente en el Trono de Hierro en 'Game of Thrones'; sin embargo, ¿qué pasa si otro personaje sorpresa hace su aparición y termina siendo el rey de todo Westeroos? Hablamos de Ser Bronn y aquí te contamos por qué podría ser él, el elegido.

Demás está decirte que si no estás al día con la serie sería lo mejor que no sigas leyendo a menos que desees spoilearte con todo lo que ha pasado hasta el capítulo 8x05 de GOT.

ALERTA SPOILER

Ser Bronn de Aguasnegras, un personaje enigmático y simpático en la serie de Juego de Tronos. Asesino por excelencia, borracho empedernido, mujeriego único y cazador de recompensas que le es fiel al que mejor le pague. Uno de mis personajes favoritos y candidato para sentarse en el Trono de Hierro.

¿Por qué? Tras la caída de 'Desembarco del Rey', la promesa (por lo bajo) que Tyrion le hizo a Bronn de mantenerlo como señor de 'Alto Jardín' se mantiene y ante la amenaza de Daenerys, que está en su modo 'Mad Queen', de asesinar al pequeño Lannister, Jon Snow y compañeros por 'traición', solo quedaría este para ayudarlos en este reto final.

Recordemos que Ser Bronn tiene un alto entrenamiento basado en las experiencias que vivió al estar en guerras, saqueos, peleas y demás, siendo parte importante y 'compañero' (lo pongo entre comillas porque se vendió a Qyburn cuando era 'amigo' de) Jamie Lannister en la batalla contra el ejército de Daenerys en el inicio de la séptima temporada de GOT.

Su capacidad para infiltrarse en Winterfell sin que nadie lo reconociera, lo hacen un 'enemigo' o 'aliado' de temer ya que este podría iniciar con el plan para 'salvar' a Westeroos de la 'Reina Loca', aparte que sabe usar el 'escorpión' con el cuál ya hirió a Drogón en una temporada anterior de 'Game of Thrones'.

Ante el inminente juicio de Tyrion, la promesa de 'Alto Jardín', las acciones de Dany y la confusión de Jon, Bronn podría aprovecharse de esto para tomar un estatuto mucho mayor en lo que respecta su ganancia y liderar a todo los 'Siete Reinos' que ha entrado en un estado de pánico y preocupación. Solo tendría que convencer a los sobrevivientes y líderes de cada lugar.

Así como le dijo a los hermanos Lannister: "Mata a cien personas y te harán lord; mata a mil y te harán rey". ¿Será posible?

Recordemos que esta es solo una teoría y que el capítulo 8x06 de 'Game of Thrones' se estrenará este día domingo 19 de abril a partir de las 20:00 horas (de Perú) vía HBO.

▷ Otras teorías: La leyenda de Azor Ahai al final de temporada

Basándonos en la profecía de Azor Ahai, el héroe prometido en los libros de 'Game of Thrones', y tratando de adecuarla a cómo va la serie en estos momentos, tendríamos, según un usuario de Reddit, la posibilidad de Tyrion como el 'león' el cuál sería atravesado por la espada de Jon luego de que Daenerys le ordene matarlo en el próximo capítulo por liberar a Jaime y traicionarla.



Por otra parte, una vez 'hecho' esto, Jon se dará cuenta de la verdad y terminará atravesando a Daenerys, la mujer que ama, es aquí en donde la espada de los héroes y de color rojo, 'portadora de luz', saldrá para destruir al único enemigo que quedaría, Drogón, el dragón de Dany.

▷ Otras teorías: ¿Por qué Daenerys Targaryen está destinada a morir?

Daenerys ejecutó a Varys por traición. Podría hacer lo propio con Tyrion Lannister. Incluso contra los Stark de Winterfell. Sansa dejó en claro que el Norte no está dispuesto a ser gobernado una vez más por un rey sureño y eso es algo que Daenerys, en su actual estado, no estaría dispuesta a pasar por alto. Como Arya también podría ser tomada prisionera en el próximo episodio, ¿qué hará Jon?



El escenario ha sido levantado para un sacrificio al estilo de Azor Ahai en "Game of Thrones". Daenerys podría morir. Los escritores del drama han construido seis episodios finales que la convierten en la última amenaza para el reino, nos guste o no, y Jon no tendría más remedio que detenerla de una vez por todas. Él siempre fue el salvador. Él siempre fue hielo y fuego.