"Game of Thrones" 8x06: la teoría de la aparición de Azor Ahai al final de la serie

¿Azor Ahai aparecerá al final de Game of Thrones? | GOT Teoría | Durante los ocho años de emisión de "Game of Thrones", hemos estado aguardando la aparición del legendario Azor Ahai, aunque tras la caída de los 'Caminantes blancos', la profecía pareció dejarse de lado hasta que una teoría reavivó el 'fuego' sobre la posibilidad de ver al héroe en el capítulo 8x06 de 'Juego de tronos', que será el último de la ficción.

Demás está decirte que si no estás al día con la serie sería lo mejor que no sigas leyendo a menos que desees spoilearte con todo lo que ha pasado hasta el capítulo 8x05 de GOT.

ALERTA SPOILER

En el libro de "Canción de hielo y fuego", se cuenta acerca de la profecía de un héroe que forjará a la legendaria 'portadora de luz', este será Azor Ahai reencarnado.

"Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante treinta días y treinta noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martilleaba, plegaba, calentaba, martilleaba, plegaba... y así hasta que tuvo la espada. Pero, cuando la metió en agua para templar el acero, saltó en pedazos.



Como era un héroe, no podía encogerse de hombros y marcharse, de modo que empezó de nuevo. La segunda vez tardó cincuenta días y cincuenta noches, y la espada parecía aún mejor que la primera. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja clavándola en el corazón rojo de la fiera, pero una vez más el acero se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió lo que debía hacer.



Cien días y cien noches trabajó en la tercera espada, y brillaba al rojo blanco en los fuegos sagrados cuando llamó a su esposa. “Nissa Nissa, desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo.” Ella obedeció y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nissa Nissa abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de Portadora de Luz, la Espada Roja de los Héroes".

Basándonos en la profecía y tratando de adecuarla a cómo va la serie en estos momentos, tendríamos, según un usuario de Reddit, la posibilidad de Tyrion Lannister como el 'león', quien podría ser atravesado en el próximo episodio por la espada de Jon Snow por orden de Daenerys Targaryen, como condena por haber liberado a su hermano Jaime y traicionarla.

Por otra parte, una vez hecho esto, Jon se daría cuenta de la verdad y terminaría atravesando a Daenerys, la mujer que ama, es aquí en donde la espada de los héroes y de color rojo, 'portadora de luz', saldría para destruir al único enemigo que quedaría, Drogon, el dragón de 'Dany'.

Recordemos que esta es solo una teoría y que el capítulo 8x06 de "Game of Thrones" se estrenará este día domingo 19 de abril a partir de las 20:00 horas (de Perú) vía HBO.