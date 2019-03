"On My Block", ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

“On My Block” se centra en cuatro adolescentes de un barrio problemático del sur de Los Angeles, chicos alegres cuya amistad se pone a prueba cuando empieza un nuevo año escolar. Debido al éxito de su primera entrega, Netflix renovó la serie para una segunda temporada, la cual está disponible en la plataforma streaming desde el viernes 29 de marzo.

En los nuevos 10 episodios, aunque Ruby logró sobrevivir al impacto de bala, Olivia está muerta, y los protagonistas deberán aprender a sobrellevarlo mientras enfrentan otras dificultades como salvar a Cesar Díaz y lavar el dinero de RollerWorld. A pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde su estreno, los fans del ‘coming-of-age’ preguntan: ¿tendrá una tercera temporada?

Netflix aún no renueva la serie “On My Block” para una tercera temporada, pero por el cliffhanger con el que terminó el capítulo 20 es probable que Monse, Cesar, Jamal y Ruby vuelvan con más aventuras.

Normalmente, el popular servicio de streaming basa su decisión de renovar y cancelar una serie en la audiencia. Aunque no publica las cifras de visualización, tiende a renovar los programas que cuentan con el respaldo de los usuarios.

Además, teniendo en cuenta que Netflix destacó el show como "el espectáculo más binged de 2018" probablemente anuncie la renovación en menos de un mes. El año pasado, después de estrenar “On My Block” el 16 de marzo, confirmó su segunda temporada el 13 de abril. Si bien eso no significa que sucederá los mismo esta vez, es una gran esperanza para los seguidores de la serie de Lauren Iungerich, Eddie González y Jeremy Haft.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ON MY BLOCK”?

En la segunda temporada de “On My Block”, luego de sobrevivir al disparo que recibió al final de la entrega y perder a Olivia, Ruby intenta sin éxito volver a ser quien era de varias maneras. En cuanto a César y Monse, la pareja atraviesa por varios altibajos que los hace distanciarse.

Por otro lado, los protagonistas descubren cómo lavar el efectivo que Spooky usa para garantizar la seguridad de César. Sin embargo, en lugar de entregarle el dinero a los Profetas, la pandilla rival, lo cambia por los billetes marcados del atraco Los Santos. En consecuencia, toda la pandilla rival es arrestada por la policía.

En la última escena, tras anunciar que se marcha de Freeridge, Monse se despide enojada de Ruby, César y Jamal, quienes no le creen, y en ese momento aparece una camioneta negra, tres hombres encapuchados descienden y secuestran a los cuatro jóvenes.

¿Quién está detrás del rapto? Tal vez los Profetas consiguieron salir de prisión de alguna manera y buscan venganza. ¿Y si Monse, Jamal, Cesar y Ruby fueron secuestrados por alguien que quiere protegerlos? ¿Los federales? ¿Los Santos? Todas estas dudas podrían resolverse en una tercera temporada.

¿Quiénes secuestraron a Monse, Jamal, Cesar y Ruby? (Foto: Netflix) ¿Quiénes secuestraron a Monse, Jamal, Cesar y Ruby? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ON MY BLOCK”?

Si bien Netflix aun no realiza ningún anuncio sobre la tercera temporada de “On My Block”, considerando que renueve la serie en las próximas semanas, los nuevos episodios se estrenarían en el 2020, tal vez a fines de marzo.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “ON MY BLOCK”

1. Capítulo once

En la víspera de Año Nuevo, Monse hace una promesa que deja fuera de juego a Cesar, Jamal no les quita la vista a los billetes, y el hermano de Ruby cae con una sorpresa.



2. Capítulo doce

Mientras Jamal, Monse y Cesar buscan el dinero, Ruby convierte el dolor en ira y la descarga contra alguien peligroso.



3. Capítulo trece

Jamal se pone más ansioso y paga las consecuencias por desenterrar el efectivo. Monse encuentra la forma de ayudar a Cesar, y Ruby le encarga a Jasmine algo imposible.



4. Capítulo catorce

Cesar y Jamal hacen una alianza peculiar, Jasmine ayuda a Ruby a conseguir una cita para el baile de San Valentín, y Monse recibe un ultimátum desgarrador.



5. Capítulo quince

A Ruby finalmente le subieron el ánimo, pero por demás. Cesar recibe consejos sobre Monse. Jamal le insiste a la abuela de Ruby en que vea a un médico.



6. Capítulo dieciséis

Monse invita a Ruby y Jamal para que la ayuden a decidir qué hacer con la propuesta de Julia. Al menos, esa fue la intención...



7. Capítulo diecisiete

Los preparativos para el baby shower sacan lo peor de la mamá de Ruby. Les agarra cargo de conciencia a Mario y Cesar, y Jamal se pregunta: ¿no estará maldito el dinero?



8. Capítulo dieciocho

Mientras vuelve al barrio un viejo enemigo, los chicos buscan una solución para el problema del dinero sucio y la situación de Cesar.



9. Capítulo diecinueve

Cesar toma medidas drásticas cuando ve que las opciones se le acaban, y sus amigos ponen en marcha un plan kamikaze.



10. Capítulo veinte

Cesar choca contra un iceberg cuando trata de arreglar las cosas con Monse, que ya decidió lo que hará.